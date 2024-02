Geen omstreden woontoren op grens Naarden, maar dit kan daar nog wél gebouwd worden

De 'groene barbapapa' - de veelbesproken woontoren op de grens van Naarden en Huizen lijkt er niet te komen, maar dat betekent niet dat er helemaal niets gebouwd gaat worden op dat stuk grond. Dat zegt projectontwikkelaar Jerry Goossens. En dat betekent oppassen voor de buurtbewoners die zo tegen hoogbouw zijn: door het gebrekkige bestemmingsplan mag er eigenlijk best veel. Sterker nog: een woontoren van zestig meter is geen gek idee.

In het bestemmingsplan is theoretisch geen beperking aan de hoogte en het volume van nieuwbouw. Het laatste plan van de woontoren de 'groene Barbapapa' is van tafel, omdat de rechter heeft bepaald dat de hoogste balkons tot de goothoogte gerekend mogen worden. En die balkons lagen ver boven de norm van 6,5 meter.

Opluchting voor de buurt: zo hoog wordt de woontoren sowieso niet, zegt projectontwikkelaar Goossens. Je komt op die hoogte namelijk de 'straalzone' tegen, het gebied waar onze telefoongesprekken doorheen lopen. Dat wil de projectontwikkelaar niet. Maar toch, bouwen tot een meter of 35 hoog, is wel goed denkbaar. Dat mag ook gewoon, omdat het bestemmingsplan nogal gebrekkig is.

Het is een wat technisch verhaal, maar als het gebouw niet groter is dan de bouwgrond, de helling van het dak onder een bepaalde hoek staat en de goothoogte op 6,5 meter zit dan kun je theoretisch tot zo'n 60 meter hoogte bouwen. Als de 'dakgoot' dus maar op 6,5 meter zit.

De rechtbank heeft onlangs nog tegenstanders van de woontoren in het ongelijk gesteld: er mag gebouwd worden en zelfs vrij hoog. De enige beperking die de rechter eigenlijk heeft opgelegd, is een maximale goothoogte van 6,5 meter.

Hij stelt dat er zo'n drie uitkomsten mogelijk zijn: de gemeente wijkt van het bestemmingsplan af, maar neemt dan het risico van een schadeclaim. Of de Raad van State beslist dat de bouw niet mag en dan 'winnen' de tegenstanders. En de derde variant is dat het definitieve besluit valt dat er wel gebouwd mag worden en dan komt Goossens er goed vanaf.

Nijenhuis is daar niet zo zeker van. Volgens hem doet eigenlijk het hele gebouw niet ter zake. In het natuurgebied, waar het perceel aan ligt, mag volgens hem simpelweg niet gebouwd worden. Het zou een te grote aantasting van de flora en fauna opleveren.

Goossens lijkt niet uit het veld geslagen door de weerstand die hij krijgt bij zijn project. Volgens hem hadden de tegenstanders kunnen weten dat het stuk grond een bouwbestemming heeft. Na wat wijzigingen van het bestemmingsplan jaren geleden, waarbij dus volgens Nijenhuis fouten zijn gemaakt door de gemeente, lag de weg vrij voor nieuwbouw. Zonder beperkingen voor volume of hoogte. Dat er gebouwd gaat worden is volgens de projectontwikkelaar dan ook een kwestie van tijd.

Hij benadrukt dat het een bijzondere plek is en dat hij er 'iets bijzonders mee wil doen'. Maar door uitspraak van de rechter moet Goossens nu voor een ander ontwerp gaan. En dus komen er meer woningen. In het oorspronkelijke ontwerp was er nog sprake van tien tot twaalf woningen en een gebouw dat niet al te veel zou opvallen, het nieuwe ontwerp is beduidend anders.

Om de boel uiteindelijk te kunnen verkopen, was altijd al de keuze tussen een mooi gebouw met weinig appartementen of een minder mooi gebouw met veel woningen.

Er wordt dus ook gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de hoogte in te gaan, door de dakhelling en goothoogte te combineren, en meer appartementen te realiseren. In totaal mogen er 35 woningen komen, maar ligt er een aanvraag voor 28.

Gooise Meren heeft van de rechter inderdaad de mogelijkheid gekregen om van het bestemmingsplan af te wijken. Maar dat zou kunnen betekenen dat de projectontwikkelaar een dikke schadeclaim kan indienen. Iets wat Nijenhuis overigens de gemeente geadviseerd heeft: 'Neem je verlies'.

Niet wijzigen, wel afwijken

In een reactie geeft Gooise Meren aan dat het niet de bedoeling is om tijdens een lopende aanvraag het bestemmingsplan te wijzigen, wel dat de gemeente dus van de rechter van het plan mag afwijken. Of de gemeente dat ook gaat doen, is nu niet duidelijk.

Wel is duidelijk dat Gooise Meren veel geld kwijt is aan dit langlopende meningsverschil. Verschillende experts en advocaten zijn door de gemeente ingeschakeld. En een aantal partijen, waaronder Goois Natuurreservaat (GNR), de gemeente Huizen en de stichting Naardereng, gaat na de uitspraak van de rechter nog de gang naar de Raad van State maken. Wanneer die uitspraak verwacht wordt, is volkomen onzeker, maar dat is dan wel het eindstation voor alle partijen.

On-Nederlands

Goossens wacht het ondertussen af: of zijn nieuwe ontwerp goedgekeurd wordt, wat de uitspraak van de Raad van State zal zijn en niet of maar wanneer er gebouwd gaat worden. Wel betreurt hij de gang van zaken. Met een eigen energievoorziening en futuristische aspecten had volgens hem de woontoren internationale allure gehad, maar nu kan hij zijn 'on-Nederlandse' gebouw niet meer realiseren.