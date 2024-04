Wie verlost boer Ted van zijn 300.000 kilo aan afgekeurde knolselderij?

Boer Ted en Nicoline hebben wel betere oogsten gekend: door de vele regenbuien is een groot deel van hun biologische knolselderij afgekeurd. "Het voldoet niet aan de kwaliteitseisen", legt Nicoline uit. "Er zit bijvoorbeeld een sneetje of deukje in of het kopje is beschadigd. Die worden in de winkel niet geaccepteerd, terwijl het nog goed eetbaar is. Maar de gemiddelde consument kiest voor mooie groenten."

De natte grond maakte het voor de rooimachine erg lastig, vertelt ze. "Het stopte maar niet met regenen, daar hebben we veel last van gehad. De machine had slecht grip in het land. Daardoor hebben we niet zo netjes kunnen rooien."

Wekelijks blijft er nu zo'n 7 tot 8 duizend kilo liggen van de biologische oogst. "We hebben hier nu niet 300.000 kilo liggen, maar op jaarbasis komen we daar wel op uit."

In potjes of zuur

In het ergste geval wordt er dus veevoer of compost van gemaakt, wat zijn de andere opties? "Als het niet biologisch wordt afgenomen, gaat het naar de gangbare markt. Dan gaat het bijvoorbeeld naar een snijderij of komt het in potjes, zuur of poeder terecht. Weggooien doen we in elk geval niet, dan geven we het wel aan de koeien."