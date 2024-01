Niet perfect, wel gewonnen: Maria Quartel bereidt beste snert van Nederland

Maria Quartel mag zich een jaar lang de beste snert-kok van Nederland noemen. Twaalf deelnemers streden vandaag op een druk bezocht foodevenement in Zuidschermer om de felbegeerde Nederlandse titel. In de categorie 'creatief met knolselderij' won Guus Hamers met z'n knolselderij steak.

Het Nederlands Kampioenschap werd voor de elfde keer georganiseerd door boer Ted Vaalburg die knolselderij verbouwd. Dat is volgens hem dan ook een onmisbaar ingrediënt voor de perfecte erwtensoep. "Het is mijn grote geheim en je mag het tegen niemand zeggen", begint hij lachend. "Maar dat is dat je er heel veel knolselderij in doet."

Met zijn bedrijf organiseert hij dit event en het NK 'om de knolselderij meer onder de aandacht te brengen'. Want volgens hem zijn de mogelijkheden met deze groente eindeloos. "Je kan er zoveel van maken: paella, ijs en zelfs shoarma. En mensen kunnen het hier allemaal proeven."

Tekst gaat door onder de foto.