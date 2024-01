Opluchting bij vrijwilligers De Rijp, hulpgoederen kunnen weer naar Oekraïne

Bij de loods van de stichting Caritas in De Rijp is het een komen en gaan van mensen die hulpgoederen hebben voor Oekraïne. "We gaan wat kleiner wonen dus we hebben een hoop spullen die ze daar goed kunnen gebruiken", vertelt een buurtbewoner die met een achterbak vol spullen langskomt. "Dat het op een goede plek komt, vind ik een mooie geruststellende gedachte."

Over spullen heeft Jan Pilkes van de stichting Caritas dan ook niets te klagen. "We merken wel dat er minder aandacht is voor de situatie in Oekraïne, omdat er nu ook oorlog is in Israël. Toch hebben we aan spullen geen gebrek. Dat loopt lekker door. Het gaat vooral om donaties, onze spaarpot raakt snel leeg. We hebben dus vooral behoefte aan geld. De tank van de vrachtwagen moet ook gevuld worden."

En die spaarpot is ook een stuk leger geworden, omdat de transporten naar Oekraïne werden bemoeilijkt bij de grens. Vanwege nieuwe regels tegen corruptie en zwarte handel moest er even pas op de plaats worden gemaakt met inzamelen.

De blokkade van Poolse vrachtwagenchauffeurs bij de grens met Oekraïne, die protesteerden tegen oneerlijke concurrentie, gooide ook roet in het eten. "In december hebben we normaal vier vrachtwagens vol met hulpgoederen, nu waren dat er maar twee en dat is erg frustrerend", aldus Pilkes. "Vooral omdat je met kerst en Sinterklaas een hoop mooie spullen krijgt."

Bij de loods in De Rijp is het een drukte van belang zoals te zien is in onderstaande video