Rolstoelen, brancards, matrassen en voedsel. De vrijwilligers van stichting Caritas zijn in Hensbroek druk in de weer om de vrachtwagen, die morgen naar Oekraïne vertrekt, vol te stoppen met hulpgoederen. De loods in De Rijp, waar alle spullen worden gesorteerd, barst bijna uit z'n voegen: "Het is hartverwarmend dat mensen zo meeleven."

Vrijwilligers laden de vrachtwagen vol met goederen. Morgen vertrekt chauffeur Mykola (links op foto) met de goederen naar Oekraïne - Tom de Vos

De stichting is overrompeld met alle verkregen spullen die mensen doneren. "Zelfs voorbij Haarlem kwamen mensen naar ons toe om goederen weg te geven", vertelt voorzitter Jan Pilkes trots. Pilkes staat in een magazijn in Hensbroek en is samen met vrijwilligers bezig om de gesorteerde goederen in de vrachtwagen te laden. De chauffeur is de Oekraïense Mykola (28). Vandaag helpt hij nog met het inladen van de vrachtwagen, maar morgen rijdt hij terug naar zijn moederland om de goederen af te leveren. Daarna zal Mykola zich aansluiten bij het Oekraïense leger om tegen de Russen te vechten. Inzamelen Alle gedoneerde goederen komen eerst terecht bij de opslag in De Rijp. Vanuit daar worden de gedoneerde spullen gesorteerd door vrijwilligers en worden ze gelabeld met een naam-tag. "Hierdoor is het voor ons erg gemakkelijk om te zien wat er allemaal in de vrachtwagen gaat", vervolgt Pilkes. Anneke Groen uit Middenbeemster is al ruim vier jaar vrijwilliger voor de stichting Caritas en is druk bezig om alle kleding te sorteren. In de onderstaande video vertelt ze geëmotioneerd hoe blij ze is met alle donaties. "Het is hartverwarmend dat mensen zo meeleven." (Tekst loopt door onder de video)

Van De Rijp tot Hensbroek: Goederen massaal gedoneerd aan stichting voor Oekraïne - NH Nieuws

In eerste instantie zou de vrachtwagen eigenlijk vandaag al vertrekken naar Oekraïne, maar dat liep volgens voorzitter Jan Pilkes toch even anders. "We krijgen vandaag van de voedselbank nog aardappelen en wortelen. Dat willen we meenemen want de Oekraïense pastoor wil dat heel graag hebben voor de mensen daar die dat echt nodig hebben." In de loods in De Rijp blijven de spullen binnenstromen en nog steeds zijn alle donaties meer dan welkom. "We willen wel graag spullen die schoon en heel zijn want we zijn geen milieustraat. Ook zijn we erg blij met financiële ondersteuning want de brandstofprijzen zijn erg hoog en we willen wel doorgaan met dit werk. Het komt allemaal op de goede plek."

Alle gedoneerde spullen krijgen een tag en komen terecht in een database - Tom Jurriaans