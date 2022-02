Stichting blijft hulpgoederen sturen naar Oekraïne: 'Walgelijk wat daar gebeurt'

Stichting Caritas in De Rijp bij Alkmaar zamelt al jaren hulpgoederen in voor de schrijnende situaties waarin veel mensen in Oekraïne leven. Het nieuws van vandaag wekt bij Jan Pilkes van Stichting Caritas veel emoties op. "Het is walgelijk wat daar nu gebeurt."

In Oekraïne leven veel mensen in armoede. "Je kunt je niet voorstellen wat voor een leven het is in dat land. Het is als Nederland 80 jaar geleden. De spullen zijn hard nodig." Dat de inwoners van het land nu ook in angst leven, doet Pilkes veel pijn. "Ik heb een pastoor daar vanochtend gesproken en je merkt dat hij onwijs terneergeslagen is. Ze weten niet wat ze moeten doen."

Hulpgoederen blijven sturen

Afgelopen maandag is er nog een trailer met spullen naar Oekraïne vertrokken. "Deze staat vast bij de grens van Oekraïne, omdat de computers bij de grens het niet meer doen. Poetin legt alles plat", legt Pilkes uit.

De spullen die de stichting stuurt komen bij een goede vriend van Pilkes terecht. "Ze zijn nu bezig iemand vanuit Oekraïne naar de grens te sturen om alsnog de spullen te krijgen." Morgen gaat er weer een vracht met goederen naar Oekraïne. "En deze gaat gewoon die kant op."