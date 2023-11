Stichting na 30 jaar 'genoodzaakt' te stoppen met inzamelen voor Oekraïne door nieuwe regels

Geen kleding en meubels meer voor Oekraïne. De stichting Caritas Ukraine-Holland uit De Rijp stopt met de inzameling, vanwege nieuwe regels tegen corruptie en zwarte handel. Daardoor wordt het erg lastig om hulpgoederen het land in te krijgen. "We proberen voor 1 december nog één of twee vrachtwagens met hulpgoederen in te zetten."

Al 30 jaar zamelen vrijwilligers van stichting Caritas in De Rijp onder meer medicijnen, levensmiddelen en bedden in voor de schrijnende situaties waarin veel mensen in Oekraïne leven. Toen de oorlog uitbrak was de hulp nog harder nodig en doneerden mensen massaal goederen aan de stichting.

Oekraïne voert de regels in om de zwarte markt en BTW-ontduiking tegen te gaan, werd eerder deze maand bekend.

"Uiteraard hopen wij dat de regels worden aangepast of dat de invoering voorlopig wordt uitgesteld. Maar vooralsnog is dat niet het geval. Dus zijn wij, gezien onze opslagcapaciteit, genoodzaakt deze innamestop nu door te voeren."

De organisatie denkt dat de Oekraïense overheid de problemen voor hulpgoederentransporten voor lief neemt, omdat het vaart wil maken met de toetreding tot de EU. Een voorwaarde daarvoor is dat het land de corruptie aanpakt.

"We zijn hartstikke blij en dankbaar dat we van particulieren, organisaties en bedrijven veel goederen krijgen, maar als we de goederen niet kunnen wegbrengen, raakt onze opslag snel vol", aldus de stichting.

"We hopen dat de inleverstop tijdelijk is. Heb jij kleding en meubelen voor ons, zou je die willen bewaren? We hopen dat we ook na 1 december onze transporten kunnen blijven uitvoeren."

NH was vorig jaar bij een inzamelingsactie voor Oekraïne, enkele dagen na de start van de oorlog. Wat er allemaal meegaat in zo'n vrachtwagen zie je in deze video: