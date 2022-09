Piepers uit de Schermer in 25e vrachtwagen voor Oekraïne: "Nog steeds hard nodig"

Met zweet en soms een traan is deze week in de Schermer de 25ste vrachtwagen ingeladen met hulpgoederen voor Oekraïne. Jan Pilkes en een groep vrijwilligers van de stichting Caritas draaien sinds het begin van de oorlog daar overuren. "Ik heb heel veel medelijden met die mensen, ze hebben daar helemaal niks."

Eerder dit jaar waren we al eens bij het inladen van de vrachtwagens. Toen merkte de stichting van Jan dat er massaal werd gedoneerd. Dat is nu wel iets minder geworden. Toch bokste hij het voor elkaar om opnieuw een volle truck richting Odessa te krijgen.

Zo zijn er ook boeren die de stichting van Pilkes een warm hart toedragen. "We krijgen pallets met aardappelen, bieten en wortelen. Dat is gewoon fantastisch. Dan kunnen ze aan het eind van de week in Odessa weer eten. Het is nog steeds ontzettend hard nodig."

Opbouw

De Rijper zet zich al sinds '89 in voor Oekraïne. Hij hoopt dat de oorlog snel over is, zodat ze kunnen bijdragen aan de opbouw van het land. "En ook zodat we het iets rustiger krijgen."

Pilkes krijgt hulp van een twintigtal vrijwilligers, ook van buurvrouw Aljona Terzi. Ze vertaalt en heeft contacten in Odessa, de eindbestemming van de vrachtwagen vol hulpgoederen. "Het geeft me een heel warm gevoel want ik kom zelf uit Oekraïne. Ik vind het heel belangrijk dat ik alles op alles kan zetten om mijn geboorteland te helpen."

NH Nieuws was aanwezig bij het inladen van de 25e vrachtwagen vol met hulpgoederen, bekijk hieronder de beelden: