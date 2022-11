Rijper Jan Pilkes (74) dankbaar voor lintje, maar heeft liever vette cheque voor stichting

Onder toeziend oog van vrienden, familie en collega's werd Pilkes in de kantine van sportcomplex de Oosterven toegesproken door de burgemeester. "U bent geen voorzitter die alleen maar met een hamer slaat, u bent vol enthousiasme en optimisme en bent liefdevol voor iedereen. U bent een regelaar in hart en nieren, wiens netwerk goud waard is. Dankzij u zijn er veel transporten op weg gegaan naar mensen die het heel hard nodig hebben", aldus de burgemeester.

Pilkes werd daarna benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. En dat kwam voor hem toch wel als een verrassing. "Ik had niks in de gaten, ineens stapten ze zo met z'n allen hier naar binnen. Toen ik de burgemeester zag, had ik wel door dat ze speciaal voor mij kwam. Ik dacht altijd dat zo'n lintje niks voor mij was, maar het voelt toch wel heel speciaal. Het is absoluut een mooie waardering."

Kapsones

Trudy, de vrouw van Jan, is trots op haar man die vaak wel veertig uur in de week bezig is met vrijwilligerswerk. "We hebben tijden dat we elkaar alleen zien bij het eten", vertelt ze lachend. "Ik ben niet zielig hoor, ik ben vooral heel trots dat Jan dit al zo lang met veel enthousiasme volhoudt. Ik vond het heel mooi om te zien hoe hij reageerde, als hij nu maar geen kapsones krijgt, haha."

Maar dat zal wel meevallen want Jan is de bescheidenheid zelve. Voor hem had dat lintje ook eigenlijk niet echt gehoeven. Hij had liever een vette cheque gekregen voor de stichting, want volgende week vertrekt alweer de 32e vrachtwagen vol winterkleding naar Odessa in Oekraïne. "Met een lintje kun je niet zoveel, de stichting heeft vooral geld nodig."

Bekijk hieronder hoe Jan Pilkes werd verrast: