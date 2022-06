Vrijwilligers Caritas zamelen nog steeds fulltime spullen in voor Oekraïne

Al ruim drie maanden zetten vrijwilligers van stichting Caritas in De Rijp zich extra hard in om medicijnen, levensmiddelen en bedden naar Oekraïne te sturen. "Waar ze vóór de Russische inval gemiddeld een dag per week bezigwaren, is dat nu regelmatig de hele week", vertelt Jan Pilkes (74) van Caritas aan NH Nieuws.

Vrijwilligers geven eten en drinken aan Oekraïners - Jan Pilkes

De stichting zamelt al jaren hulpgoederen in voor de schrijnende situaties waarin veel mensen in Oekraïne leven, maar nu wordt er een extra beroep op Caritas gedaan. "De vrijwilligers doen het graag, maar het is hard werken", zegt Pilkes. "Als we een transport laden, gaat er al gauw tussen de 13.000 en 15.000 kilo aan spullen door hun handen." Vergeten Waar de stichting in het begin van de oorlog met veertig tot vijftig vrijwilligers werkte, zijn dat er nu ongeveer vijfentwintig. Volgens Pilkes komt dat deels doordat 'het alweer wordt vergeten'. "Mensen lezen er nog steeds over, maar het lijkt wel minder impact te hebben." Ook in Oekraïne gaat op veel plekken het gewone leven door, vertelt Pilkes. "Maar nog iedere dag vallen er honderden doden. Hulp is hard nodig." Eerder zag NH Nieuws hoe vrijwilligers vracht aan het laden waren. Tekst gaat verder onder de video:

Van De Rijp tot Hensbroek: Goederen massaal gedoneerd aan stichting Caritas voor Oekraïne - NH Nieuws

Spullen verzamelt de stichting met behulp van goede contacten: zo kreeg Caritas van een broodfabriek in Wormer 'pallets vol' brood, kwamen uit Limburg pallets met schoenen en doneerde Bergman Clinics al een hoop medisch materiaal. "Maar ook scholen zetten zich voor ons in", vertelt Pilkes. "Afgelopen week is bij een school in De Rijp nog een donatie opgehaald van 10.000 euro. Je merkt ook aan die kinderen dat er heel goed over gesproken wordt en dat ze graag hulp bieden aan andere kinderen die het moeilijk hebben door de oorlog." Tekst gaat verder onder de foto:

Jan Pilkes bij een checkpoint tijdens het afleveren van spullen - Jan Pilkes

Die hulp biedt de stichting momenteel ook aan gebieden die korte tijd in Russische handen zijn geweest en inmiddels weer zijn terugveroverd. "Dat zijn moeilijkere ritten. Niet alleen is het heel duur omdat benzine daar op rantsoen is en we dus meer dan genoeg hiervandaan mee moeten nemen, ook wil niet iedereen daar naartoe." Vorige week was Pilkes zelf nog in de buurt van Odessa, waar flink door de Russen is huisgehouden. "Met Gods gratie kon ik daar 15 liter benzine tanken nadat ik een Oekraïens telefoonnummer opgaf.

Quote "Mensen met een geestelijke beperking hebben het slecht: die zitten de hele dag in een rolstoel met daaronder een emmer voor hun ontlasting" Jan Pilkes - stichting Caritas

De komende tijd zamelt de stichting goederen in voor mensen met een geestelijke beperking. "Het ziet er daar zo slecht uit", zegt Pilkes ontzet. "De mensen daar zitten de hele dag in een rolstoel en onder hun stoel hangt vaak zelfs een emmer; daar gaat de ontlasting in. Sommigen hebben ook een soort zijuitgang voor urine. Het is niet te filmen!" Tekst gaat verder onder de foto:

Bedden in een Oekraïens internaat voor mensen met een handicap - Jan Pilkes

Dat komt niet door de oorlog, vertelt Pilkes: "Dat is normaal ook zo." In het begin mocht de stichting niet bij dat soort internaten binnenkijken. "Liever willen ze niet dat wij weten hoe het er daar aan toe gaat", aldus Pilkes. De stichting kan nog spullen gebruiken, vooral matrassen zijn gewenst. "Daar is een schreeuwend tekort aan."