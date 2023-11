Aardappeltelers zien oogst verloren gaan door regen: "Er voltrekt zich een stille ramp"

Aardappeltelers zitten met hun handen in het haar: ze zien hun aardappeloogst mislukken. Door het aanhoudende, natte weer van de afgelopen weken kunnen aardappelen niet gerooid worden. Veel telers in onze provincie lopen een groot deel winst mis. "Het enige wat we kunnen doen, is afwachten en hopen dat het droog wordt de komende twee weken."

Foto: Aardappelboer - NH Nieuws

"Het regent nu acht weken en daardoor kunnen we de aardappelen die nog in de grond zitten, niet rooien", vertelt Klaas Schenk die een akkerbouwbedrijf bij Anna Paulowna heeft, en woordvoerder 'Bodem & Water' bij LTO Noord is. Aardappelteler Marco Zoetelief liet aan NH Radio weten dat hij nog 11 hectare rottende aardappels in de grond heeft zitten op Texel, wat bijna 20 procent is van de oogst is. "De ganzen hebben de aardappelen inmiddels ook gevonden nu - die houden wel van prut - dus klaar ben je." Stille ramp De aardappelen die Zoetelief wel heeft kunnen oogsten, zijn helaas ook niet van beste kwaliteit. "We hebben rotte aardappelen mee geoogst en die steken elkaar ook weer aan. Dus die moeten allemaal weer door de handen. Dat is een hoop werk, en levert uiteindelijk maar weinig op." Ook op andere plekken in de provincie 'voltrekt zich een stille ramp'. Schenk weet dat het in de Wieringermeer bijvoorbeeld om 100 hectare aardappelen gaat. "Maar in De Purmer, De Schermer en Haarlemmermeer is het het ergst. Daar hebben boeren veel consumptieaardappelen, en die worden altijd wat later geoogst."

"We hebben maar één oogst per jaar, daar moeten we het mee doen. Dat is het mooie van boer zijn, maar kan ook de bottleneck zijn" Klaas Schenk, akkerbouwer en woordvoerder 'Bodem & Water' bij LTO Noord