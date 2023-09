Aardappelboeren in de knel door harde grens oogstplicht: "De natuur kan je niet sturen"

Wie zijn aardappelen niet vóór 1 oktober 2023 rooit, wordt het jaar erna gekort op stikstof. Die harde grens is voor Noord-Hollandse aardappelboeren niet haalbaar. "Ons beroep is omgaan met de natuur, niet omgaan met kalender."

Simon Wilms, een pootaardappelteler in Anna Paulowna, legt uit dat de oogstplicht van aardappelen vóór 1 oktober geldt voor consumptietelers op zand- en lössgrond. Met 'consumptieaardappelen' worden aardappelen bedoeld die gebruikt worden voor chips en patat.

Verschil tussen poot- en consumptieaardappelen

Pieter Langeveld, een pootaardappel- en consumptieaardappelteler in Cocksdorp, gaat de harde grens van 1 oktober voor het rooien van zijn consumptieaardappelen niet halen. "Ik heb mij er niet erg in verdiept. Ik zit op dit moment nog volop in de oogst van pootaardappelen." Langeveld is daar nog wel even mee bezig. "Rooien duurt twee maanden. Als je een mooi voorjaar hebt, begin je eind augustus en ben je daar in september en oktober zoet mee."



"De natuur kun je niet sturen", vervolgt hij. In principe rooit hij eerst het pootgoed, want daar verdient hij het meeste aan. Bovendien gaan consumptieaardappelen op afroep. "Fabrieken hebben het hele jaar door aardappels nodig voor chips en patat. Vanaf nu, tot en met december."

Volgens Langeveld is het niet mogelijk om de consumptieaardappelen nu al te rooien en koud weg te zetten. "Het zetmeel wordt omgezet in suiker, en dan krijg je bruine patat." Bovendien vindt hij dat een rare manier van opslaan. "Dat is toch ook niet duurzaam? Dat kost heel veel energie. De beste manier is ze gewoon in de grond bewaren."

Nieuwe wetgeving

Naast de harde grens van 1 oktober in relatie tot stikstof, is per 1 januari 2023 ook het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid veranderd. Wilms: "Vanaf dit jaar kun je Europees geld vangen als je iets doet aan de verbetering van de ecologie en waterkwaliteit, zoals het vroeg rooien van je gewassen, het braak laten liggen van een stuk grond, of het inzaaien van akkerranden."

