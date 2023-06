Droogte? 'Zoetwaterboer' Klaas heeft wel genoeg regenwater voor zijn aardappelen en uien

Goed, er was deze week even een bui, maar de akkers in de kop van Noord-Holland hebben het zwaar te verduren. "Bijna zes weken droogte en harde wind, dat hebben we wel gemerkt", vertelt akkerbouwer Klaas Schenk. Voor hem is het vooral de aanhoudende kou die de planten klein hebben gehouden, want aan gebrek aan regenwater heeft Schenk niet. Hij heeft een pompsysteem waarbij regenwater wordt opgeslagen en via drainageslangen al druppelend bij de planten terecht komt.

Vasthouden

Schenk: "In principe is het gebrek aan regenwater een logistiek probleem. Als het valt en als we het niet nodig, spoelt het weg en twee weken later hebben het nodig en moeten we het weer inlaten. Dus als je het op de plek waar het valt vast kan houden daar waar je het nodig hebt, dan ben je volgens mij koopman."

In de video zie hoe het drainagesysteem van het project Zoetwater Boeren werkt.