Waar aardappelboer naar meer regen snakt, gedijt wijnboer juist goed bij droge zomer

De een zijn dood is de ander zijn brood: het aloude spreekwoord bewijst maar weer eens zijn waarheid voor de Noord-Hollandse boeren Simon Wilms uit Anna Paulowna en Siem Loos uit Wognum. Boer Simon stond gisteren nog net niet te juichen om een beetje regen voor zijn aardappelen terwijl wijnboor Siem het juist fijn vindt dat het droog is, want dat is goed voor zijn druiven.

Nadat het ook in Noord-Holland weken lang achter elkaar droog is geweest, viel gisteravond na lange tijd weer een grote hoeveelheid regen in een korte periode. Toch was het voor aardappelboer Simon Wilms niet zoveel als gehoopt: "We zijn overgeleverd aan het weer en kunnen wel een extra buitje gebruiken."

Hoewel code oranje werd afgegeven, was het noodweer van gisteren heel plaatselijk. "Wij boeren zijn heel nuchter, maar houden het weerbericht natuurlijk wel in de gaten. Bij ons is er zeventien millimeter gevallen. Het was een heerlijke verfrissende bui maar lang niet genoeg voor onze pootaardappelen," aldus Wilms.

"Ik heb gehoord dat collega's in Wieringermeer nu al weer aan het beregenen zijn, dus het is lang niet genoeg"

De regenbui was, na het verfrissende effect, lang niet genoeg voor de aardappelboeren. "Het was echt een druppel op een gloeiende plaat. Als ik nu in de aardappelrug graaf, zie je dat het vocht er tot zes millimeter inzit, daaronder zit alweer grijze en dus droge grond. Ik heb gehoord dat collega's in Wieringermeer nu al weer aan het beregenen zijn, dus het is lang niet genoeg."

Waar Simon hoopt op meer regen, vindt wijnboer Siem Loos het wel best. Hij heeft niet veel problemen met de droogte: "In dit stadium kan een druivenplant wel wat regen hebben, maar als de druif in bloei staat heeft het meer effect en kun je misbloei krijgen. Daardoor krijg je rare vormen."

"Waar we normaal later pas nette rijtjes maken van de druivenplanten, hebben we eergisteren toch besloten de planten rechtop te zetten. Anders kan het kapotwaaien, omdat de planten nog geen stevige takken hebben," vertelt Loos.

Genoeg wijn en aardappels?

Wilms vraagt zich af wat hem en zijn aardappels de komende weken te wachten staat." Als ik nu naar het weerbericht kijk, belooft het niet veel goeds en komt er weer een droge periode aan."

Wilms mag zijn aardappelen niet kunstmatig beregenen. Door het natte voorjaar waar pas laat kon worden ingezaaid, en de droogte, is er een grote kans dat de aardappelen dit jaar klein uitvallen. "Dat betekent veel minder kilogram per hectare, en minder inkomsten." Zorgen heeft Wilms niet: "De prijsontwikkeling voor uien en aardappelen zijn goed. Dat scheelt een hoop."

Wijnboer Loos maakt zich geen zorgen: "Het gewas is gezond en we zien dat het minstens zo goed gaat als vorig jaar. Door het natte voorjaar zijn we wel wat later. De witte druiven zie ik nu nog niet zitten bijvoorbeeld, ik hoop wel dat ze volgende week gaan bloeien."

Watermanagement

Hoewel de aardappelen van Wilms niet goed gedijen bij droogte, is dat voor de wijn van Loos wel goed: "Als het echt heel droog is, heb je altijd nog het waterschap die het grondwater regelt. Wat dat betreft hebben wij een bevoorrechte positie in tegenstelling tot het heuvellandschap in het zuiden van Nederland."