Wognumse wijnboer in de gloria met topoogst: "Dit is mijn beste wijnjaar ooit"

2022 is het beste wijnjaar tot nu toe voor de Wognumse wijnboer Siem Loos. "2018 was ook heel mooi, maar dit jaar overtreft het." Vol verwachting kijkt hij dan ook uit naar de eerste wijnen die gemaakt zijn van de topoogst.

Tussen de tanks waar onder meer een rode en witte wijnen nog liggen te rijpen is Loos dolenthousiast. Waar echte wijngebieden in Zuid-Europa het juist moeilijk hadden, was dat bij hem juist anders. De oorzaak: een warme droge zomer en vooral stabiel weer. Heel anders dan het jaar ervoor, toen de nattigheid roet in het eten gooide.

Uitzonderlijk veel suikers

Het is niet gelijk dat er veel meer flessen gevuld kunnen worden, maar het is vooral terug te zien in de kwaliteit, legt Loos uit. "Het percentage aan natuurlijke suikers was fantastisch. Daardoor zaten we al op 12 procent aan alcohol. Dat is voor ons uitzonderlijk, meestal moeten we er wat aan toevoegen. En alles wat je er niet aan hoeft te doen is natuurlijk super."

De eerste wijn zit inmiddels in de fles. Een mousserende wijn: 'Secco, het Mirakel van West-Friesland'. Tijd dus om wat te proeven. Daarvoor heeft Loos twee bevriende vinologen uitgenodigd.

Fruitige neus en een opruwend abrikozenvelletje

Over de Secco zijn ze enthousiast, terwijl ze walsen, ruiken, proeven en weer uitspugen. Toch blijkt de favoriet een witte wijn te zijn die nog in de tank zit. Gemaakt met een speciaal gist dat gemaakt is voor meer noordelijk gelegen wijngaarden. "Een hele fruitige neus, perzik, citrus en groene appels", zo luidt het eerste oordeel.

"Die was fris, had mooie tonen van citrus. En ook het iets opruwende van een abrikozenvelletje. Het was echte genieten", aldus vinoloog Martijn Dekker. Op de laatste wijn, gemaakt met een Johanniter druif, is hij nog wel kritisch. "Die moet gewoon nog even liggen. Als we die nog een paar maanden geven, dan zal je zien dat de zuren en de aroma's beter met elkaar integreren. Daar wordt die echt beter door."

Even geduld dus nog, al kan wijnboer Siem Loos niet wachten om te kijken wat er nog meer mogelijk is. "Wellicht een cuvee", oftewel een samengesteld wijn van meerdere andere wijnen. Hoe dan ook, hij is tevreden met de eerste kritieken. "Maar de consument bepaalt of ik mijn wijn goed heb gemaakt. Die moeten het kopen en zeggen: daar komen we voor terug."