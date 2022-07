Prijs Wognumse wijn stijgt: "Alle grondstoffen zijn duurder geworden"

Ook de Wognumse wijnboer Siem Loos van wijngaard Saalhof ontkomt niet aan prijsstijgingen. Dat komt niet alleen door een slechte oogst van vorig jaar, maar vooral doordat andere kosten stijgen. "Alle grondstoffen zijn duurder geworden. Denk aan de flessen, de kapsels en etiketten. De prijzen rijzen echt de pan uit", aldus Siem.

Hierdoor verdampt het geld dat nodig is om de slechte oogst te compenseren. "Je kan de prijs ook niet oneindig blijven verhogen." Na een dramatisch wijnjaar is Wognumer Siem Loos begonnen met het bottelen van de wijn. "Het is de laatste stap in het proces van wijn maken. Het moet gebeuren omdat we de vaten weer nodig hebben voor de komende oogst", aldus Siem, van wijngaard Saalhof. De smaak valt hem 100 procent mee. "Na het slechte weer van vorig jaar, maakte ik mij wel erg zorgen. Maar hij smaakt weer goed hoor."

Wijn bottelen bij Saalhof - NH Nieuws

Als creatieve oplossing heeft Siem vorig jaar de druiven later geoogst. "Daardoor maakte ik mij dit jaar ook wel een beetje zorgen. Door het mooie weer in het voorjaar is de rusttijd voor de boom erg kort geweest." De mensen die de wijn graag willen proeven, hebben nog even geduld nodig. "De flessen gaan nog even verder rijpen in de kelder. Rond kerstmis zijn ze klaar voor de verkoop", meld Siem. De eikenvaten waar de wijn na de oogst in wordt bewaard, worden klaar gemaakt voor de nieuwe oogst. Daar verwacht Loos veel van. "Het zijn volle trossen met mooie vruchten. Het ziet er bijzonder goed uit." Wordt er ook in dit vat wijn bewaard?

Zit er ook wijn in dit vat? - NH Nieuws

Naast de Pinot Noir die vandaag gebotteld wordt, maken ze bij Saalhof ook andere soorten wijn. "Maar de Pinot Noir is toch wel een beetje de heilige graal onder wijnmakers." Al hebben we de andere soorten wel nodig om de boel draaiende te houden. Volgens Siem reageert elke druif anders op het weersomstandigheden. “Sommige soorten hebben wat minder last van het soms grillige Nederlandse weer." Hij benadrukt ook nog maar eens dat wijn maken in Nederland echt een uitdaging is. "Maar het is natuurlijk fantastisch om een echt streekproduct te kunnen drinken."