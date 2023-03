Deze boeren verkopen hun eten liever aan de buren

De provincie wil dat in 2030 een kwart van ons eten uit de regio komt, en investeert 2.7 miljoen in lokaal voedsel. Uit een rondgang door de provincie blijkt dat een hoop boeren allang rechtstreeks aan hun buren verkopen. Hier haal je de lekkerste Noord-Hollandse groenten, wijnen en jam.

NH Nieuws

De boerenmarkt in Assendelft Op de tweede boerenmarkt van Jan en Myrna de Wit uit Assendelft tapt een vrouw een glazen fles vol met melk. Die melk zat vanochtend nog in één van de koeien, die in de stal op het erf staan. Het boerenstel De Wit organiseert de boerenmarkt twee keer per maand, op hun eigen erf. Ze verkopen niet alleen hun eigen producten, ook boeren uit de omgeving zijn uitgenodigd om hun groenten, chocolade en zuivel te verkopen. Tekst loopt door onder de reportage.

Myrna en Jan verkopen producten op hun eigen boerenmarkt - NH Nieuws

Onlangs stapte het boerenstel uit het samenwerkingsverband Boer & Buurt. Die organisatie verzamelt producten bij boeren en telers en verkoopt die aan de consument. De Wit hield te weinig over aan de verkoop en besloot daarom om hun producten zelf te gaan verkopen. Weidevlees uit Santpoort Zuid Nicole Uytendaal en haar man laten elke week één koe slachten. Het vlees verkoopt ze in haar boerderijwinkel in Santpoort. Bij de Franse slager hangt er een foto van de koe bij het vlees, maar daar zijn de mensen in Santpoort volgens Uytendaal nog niet klaar voor. "Ze schrikken er toch van als de koe een week later niet meer in de stal staat." De winkel is een uit de hand gelopen hobby, vertelt ze aan de telefoon. Ze begon vijf jaar geleden samen met haar man, toen hun melkkoe niet meer drachtig werd. "We dachten 'wat moeten we nu met deze koe'?" Het stel liet de koe slachten en verkocht het vlees aan de buren. Dat liep zo goed dat ze samen een boerderijwinkel begonnen op het erf van haar schoonouders, waar je naast vlees ook yoghurt, hangop, eitjes en chocoladevla kan kopen.

Santpoorts weidevlees - NH Nieuws

De Duintuin in Heemskerk De Duintuin in Heemskerk is in de eerste plaats een sociaal project, vertelt oprichter Andre Nelis aan de telefoon. In de tuin verbouwen mensen met een verstandelijke beperking biologische groenten en fruit. Die producten worden vervolgens verkocht in de webshop, op drie afhaalplekken, in de boerderijwinkel en op de markt in Heemstede, Heiloo en Castricum. "We hebben de tijd mee", zegt Andre. “Je hoeft de tv maar aan te zetten en je hoort lokaal, duurzaam en streekproducten.”

Andre en Svetlana - NH Nieuws

Vooral de zuurkool van Svetlana is een grote hit. Toen ze negen jaar geleden begonnen op de markt in Castricum, bleef de witte kool vaak liggen. Svetlana maakte er naar Russisch recept zuurkool van. “Ze begon met één pannetje en nu zitten we op 12 vaten.” Een van de deelnemers nam de taak onlangs over van Svetlana. “Hij heeft niet veel interesses, maar witte kool snijden vindt hij geweldig. Dat vind ik het allerleukste: iemand een goede dagbesteding geven.” Beemstersap uit Zuidoostbeemster Annemiek Dorland heeft deze winter behoorlijk wat pech gehad. De appelbomen in haar boomgaard waren ziek en daarom had ze geen appels. Normaal verkoopt ze die aan onder andere Welkoop, en de cider die ze ervan maakt aan restaurants in Alkmaar en Amsterdam. Maar dat is het risico van biologisch verbouwen. "Ik heb soms dingen, en soms niet." Overigens heeft ze geen biologisch keurmerk. Dat kost al snel 450 euro per jaar en dan zouden haar producten te duur worden. "Maar aan de lege appelbomen kun je zien dat ik geen chemische middelen gebruik." Mensen uit heel Noord-Holland weten de boomgaard van Annemiek te vinden. “Oudere mensen komen hier voor de Sint Remy peren, want die kan je nergens meer krijgen. Turkse mensen halen hier natte walnoten, want die smaken wat sterker. En elke drie maanden komt hier een meneer voor zes potten aalbessenjam.” Saalhof wijn uit Wognum Siem Loos uit Wognum kon na een vakantie in Italië het gevoel van de wijngaard niet loslaten. En dus begon hij samen met zijn partner een wijngaard van ruim twee en een halve hectare in het West-Friese Wognum. De witte wijn verkoopt het best, daarna de champagne. De wijn is te koopt in de wijngaard, bij Bob in Amsterdam, bij slijterijen in de omgeving en in hun eigen restaurant. De kwaliteit van de wijn gaat vooruit, vertelt Loos. De moderne wijnrassen doen het beter in het Hollandse weer. "En de klimaatverandering helpt ook wel mee."