Gok om later te oogsten pakte goed uit voor wijnboer Siem Loos: "Verrassend jaar"

Het was een bijzonder jaar voor de Wognumse wijnboer Siem Loos. Door de verlate bloei van zijn wijngaard leek de oogst te mislukken, maar dankzij een gok en een dosis goed geluk, lijkt het verlies toch nog enigszins mee te vallen. "Half november zijn wij pas begonnen met het oogsten van de druiven. Dat is een maand later dan normaal."

Wijnboer Siem Loos nam de gok om de druiven langer te laten hangen en dat pakte goed uit - Tom de Vos

Met zijn tweeënhalve hectare heeft Siem dit jaar toch nog voor zo’n 4,5 duizend liter aan wijn weten te produceren. Het is wel zo'n 25 procent minder dan een gemiddeld jaar, maar Siem had de schade vooraf veel erger verwacht. "De druiven moeten ongeveer 110 dagen aan de boom hangen voordat we ze gaan oogsten", legt wijnboer Siem Loos uit. "Dus wanneer de druivenboom in bloei begint te staan, is het een simpele rekensom om te weten wanneer je moet oogsten." Toen Loos die berekening maakte, krabde hij wel even achter zijn oren. Want dat betekende dat hij pas half november kon beginnen met oogsten, een maand later dan normaal. In augustus spraken we Loos ook al over de het dramatische wijnjaar en toen verwachtte de wijnboer slechts een derde van de normale opbrengst te halen.



Rond augustus verwachtte de wijnboer nog dat slechts een derde van de normale opbrengst opgehaald zou worden - NH Nieuws

Stikstofboost Het geheim achter het succes? De druiven op een laat moment nog een stikstofboost te geven. "Deze boost zorgde ervoor dat het fruit mooi gaaf bleef en geen last kreeg van rot", vervolgt Loos. "En dat is eigenlijk onze redding geweest." Volgens Loos was de verlate oogst niet alleen in Nederland, maar ook bij de concurrenten in onder andere Duitsland en Spanje was dat het geval. "Eigenlijk was het in heel Europa laat met alles, ook met al het andere fruit."

Quote "Je dacht echt: die wijnboer is vergeten zijn druiven te plukken" Siem Loos, wijboer

Volgens Loos was het een gek gezicht toen half november de druiven werden geoogst. "Er was niet veel meer over van de plant", lacht de wijnboer. "Je dacht echt: die wijnboer is vergeten zijn druiven te plukken." Loos merkte wel één voordeel op aan de late oogst: "Mijn vrijwilligers konden de druiven heel gemakkelijk vinden." En de verlate oogst zou zomaar eens impact kunnen hebben op de smaak van de wijnen. "Ik durf het nu nog niet te zeggen, omdat het nog niet in de fles zit, maar het zou weleens een hele bijzondere wijn kunnen worden." Liters wijn In totaal heeft de Wognums wijnboer toch nog 3100 liter witte en 1500 liter rode wijn weten te produceren. "Normaal gesproken zitten we op zo'n zeven duizend liter, dus er zal een beperkte hoeveelheid wijn beschikbaar zijn volgend jaar."