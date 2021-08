Dramatisch jaar voor Wognumse wijn: "Ik heb dit nog nooit meegemaakt"

Het is een dramatisch jaar voor de Wognumse wijnboer Siem Loos. Net als op veel andere plekken in Europa leiden de kou en vooral de nattigheid tot een magere oogst. "Ik schat dat we een derde van de normale opbrengst zullen halen. Ik heb dit nog nooit meegemaakt."

De afgelopen jaren kon het door het mooie weer niet op bij wijngaard Saalhof. De wijn van Siem Loos viel vorig jaar zelfs in de prijzen. Hoe anders is het dit jaar: onder meer meeldauw en fruitrot zorgen voor een lagere opbrengst. De druiven die wel groeien, lopen flink achter op een normaal jaar. "We gaan al later oogsten, maar op een gegeven moment kan je niet langer wachten", legt Siem uit.

Wijn wordt duurder

"Een uitdaging", zo noemt Loos het maken van een goede fles wijn uit deze oogst. In plaats van 6.000 liter witte wijn moet hij nu hopen op slechts 2.000 liter. Maar of het ook een lekkere wijn gaat worden? "Ik hoop het wel. Maar als die lekker wordt, dan wordt het wel een dure fles. Doordat we minder maken, is dat wel de keerzijde. Maar we gaan ons best doen om er wat van te maken."

Rode druiven groeien wel

Een paar meter naast de druiven voor de witte wijn, groeien die voor de rode wel gewoon door. Een verklaring heeft Siem niet. "Ik snap er niks van. Als je dit ziet denk je dat er niks is gebeurd. Vol, rood, maar het wordt een spannend jaar. Met veel creativiteit in de wijnmakerij."