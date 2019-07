Topjaar voor West-Friese wijnen: "Het is een zalfje op de tong"

WOGNUM - Reikhalzend keek wijnboer Siem Loos vorig jaar uit naar de wijnen die 2018 zou brengen. Nu de alcoholische druivensap in de flessen zit, blijkt het inderdaad een topjaar te zijn geweest voor Wijngaard Saalhof in Wognum.

Het langdurige droge, warme en stabiele weer zorgde voor een beter jaar dan ooit. Doordat er veel meer druiven konden worden geoogst, was er niet allen meer, maar kon er ook nog kritischer gekeken worden naar de kwaliteit. "Het is fantastisch. Ze zijn nog lekkerder dan ze al waren", aldus Loos.

Het leverde zes verschillende wijnen op, waaronder zelfs eentje van de Rieslingdruif. "Dat is heel bijzonder. Want de Riesling wordt zo noordelijk als we hier zitten bijna niet rijp. Vorig jaar lukte het wel en dus hebben we daar een wijn van gemaakt", aldus de wijnboer.

'Het is een zalfje op de tong'

Ondertussen staan de vaten van Pinot Noir en de Rondo nog te rijpen. "De Pinot Noir kan binnenkort gebotteld worden. De Rondo moet nog wel een half jaar in het vat blijven. Dat is namelijk een stevige rode wijn. Toch is hij nu al heel mooi en rond. Het is gewoon een zalfje op de tong."



De grote vraag is natuurlijk wat dit jaar gaat brengen. Wordt het weer zo'n mooi jaar voor de Nederlandse wijnboeren? "Dat weten we nog niet. Nu is het extreem warm. Maar vorige week was er nog veel regen, dus dat maakt het wel moeilijk. Het zou wel heel bijzonder zijn als we dit jaar weer zo'n mooie wijn kunnen maken", vertelt Loos.