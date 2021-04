Schade door vorst in Westfriese wijngaard beperkt, einde nachtvorst in zicht

Een vrijwel mislukte wijnoogst in Frankrijk. Duizenden hectares aan landbouwgrond voor wijn zijn daar getroffen door de vrieskou van de afgelopen weken. Voor de Westfriese wijngaard Saalhof was het vanwege de nachtvorst in ons land ook erg spannend. Ook bij hem dreigde de oogst verloren te gaan.

Met nog maar een paar winterse nachten in het verschiet is de kans groot dat de wijngaard van Siem Loos de dans ontspringt. Hij vertelt dat op dit moment de druivenplanten nog voor ongeveer 70 procent 'slapen' en de druiven nog in de knop zitten. Of zoals Siem zelf zegt: "De oogjes slapen nog”. En dat betekent dat de verwachte nachtvorst van de komende twee nachten niet direct kwaad kan.

“Maar stel je voor dat er een klein blaadje uitkomt en dan vorst. Dan krijg je dezelfde situatie als in Frankrijk", vertelt Siem. "Drie weken terug was het 16/17 graden en daar duurde dat bijna een week. Dat denkt zo'n plant: het voorjaar komt eraan, ik begin met groeien. En als 'ie uitkomt, dan gaat het hard. Als er dan drie weken later ineens, BOEM, vijf graden vorst is, dan zit je niet lekker."

Fakkels

In Frankrijk hebben wijnboeren fakkels in de wijngaard geplaatst tegen de kou, wat een indrukwekkend gezicht was. Siem heeft verder geen speciale maatregelen getroffen. "Wat we nu alleen nog kunnen doen, als we denken dat het toch te hard gaat vriezen, is bio-eiwit op de planten spuiten. Dat zorgt ervoor dat ze tegen anderhalve graad vorst kunnen". Maar het lijkt erop dat dat niet nodig is. Volgens de voorspellingen krijgen we nog twee nachten vorst en daarna stijgen de temperaturen ’s nachts boven nul.



Het groeiseizoen in de Wognumse wijngaard moet nu wel ieder moment beginnen. "Meestal gaan de oogjes rond Pasen open. Vanaf dat moment moeten we honderd dagen wachten tot de druiven klaar zijn om te oogsten. En omdat dat moment nu opschuift, wordt het tijdstip van de oogst ook naar achteren geschoven. Vorig jaar kon Siem eind september oogsten, nu verwacht hij dat het zeker oktober wordt.

Geruststelling

Als de weersvoorspellingen uitkomen en de nachtvorst het voor dit seizoen gezien houdt, dan lijkt het erop dat de wijnoogst gered is en ze normale productie hebben. "Je kunt rustig straks weer, aan het einde van het seizoen, langskomen voor een glas wijn", stelt Siem ons gerust.