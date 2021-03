Wijn uit de regio: het eerste Beverwijkse wijntje is in zicht

Zonder de uitbraak van corona hadden de twee Amsterdammers nu met een opgeknapte terreinwagen door Europa, het Midden-Oosten en Afrika gereden. Ze hadden hun banen opgezegd, maar als gevolg van de coronacrisis bleek deze langgekoesterde droom onmogelijk. Sindsdien is het roer om en kwam het lange termijnplan van een eigen wijntuin in een stroomversnelling terecht.

Op Landgoed Rorik, gelegen tussen Zaandam en Beverwijk, gaan Rubie en Eise op drie hectare land Noord-Hollandse wijn maken. Vorig jaar gingen ze van start, inmiddels zijn ze uitgegroeid tot 865 wijnstokken en 75 wijnboeren. Dit jaar willen ze verder uitbouwen tot 2580 wijnstokken en 150 wijnboeren. "De opzet is simpel", legt Eise uit. "In onze wijntuin, Wijntuin Ronja genaamd, gaan we samen zo duurzaam mogelijk kwaliteitswijn leren maken."

Momenteel zijn er zo'n 200 wijngaarden in Nederland, een klein deel daarvan is biologisch. Op dit moment komt de totale Nederlandse opbrengst neer op zo’n 1,5 miljoen flessen wijn per jaar. "Een fractie van de ongeveer 600 miljoen flessen die per jaar in Nederland worden gedronken", voegt Rubie toe.

De 150 deelnemende wijnboeren in de dop pachten elk tien wijnstokken en volgen cursussen van experts waarbij alle facetten van wijnmaken worden uitgelegd en toegelicht. "Zo werken we samen toe naar de oogst, maar dat is wel echt een langetermijnproject. Na drie jaar kun je pas oogsten", zegt Eise.

Ambitie

Op de vraag of ze in de toekomst willen dat hun Noord-Hollandse wijn in de schappen van de supermarkt, reageert Eise weifelend. "Het is nu nog niet onze ambitie, maar je weet nooit wat de toekomst gaat brengen. Voor nu is het uiteindelijke doel om de wijn zelf op te drinken."