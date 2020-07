Wognumse wijn valt in de prijzen: "Ben zo trots als een aap"

WOGNUM - Opnieuw is een wijn van Wijngaard Saalhof in de prijzen gevallen. Bij een internationale keuring van de Staatliches Weinbouwinstitut Freiburg werd de Secco bekroond met een bronzen medaille.

De mousserende witte wijn viel op tussen de 180 anderen uit vijf verschillende landen. "Ik ben apetrots. Het is fantastisch dat je in zo'n grote competitie een bronzen medaille kan halen met een Nederlands product. Dat is uniek", legt eigenaar van Wijngaard Saalhof Siem Loos uit.

Isabella geheim achter het succes

Het geheim? Dat wil Loos wel laten zien. Die hangt namelijk in een kas op de wijngaard. "Dat is de Isabella druif. Dat is een heel oud ras, dat ik herontdekt heb. Tijdens de vakantie op een markt in Perpignan (Zuid-Frankrijk) heb ik die gevonden. Daarmee hebben we geëxperimenteerd. De smaak is zo bijzonder, omdat die een smaaktoon van aardbei heeft. En dat geeft vooral in de Secco net een andere touch dan dat we normaal hadden."