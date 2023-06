Na de zonneschijn komt regen: maar gaat deze bui wel een verschil maken?

Na een recordbrekende periode van droogte, lijkt er nu eindelijk wat regen aan te komen. Een opluchting voor iedereen die de afgelopen weken heeft afgezien, zoals de boeren en mensen met hooikoorts. Maar gaat deze bui wel helpen? Spoiler: de verlossing is nog niet nabij.

Maar daar blijft het niet bij. Het gekletter van regendruppels op de grond kunnen de pollenkorrels op de bodem doen opspatten, en die komen dan ook weer in de lucht terecht.

"Zo'n korte bui is eigenlijk juist ongunstig voor hooikoortspatiënten", legt Maurice Martens uit. Martens is bioloog en oprichter van pollennieuws.nl . Dat zit als volgt: de regen brengt lucht uit de bovenste lagen van de atmosfeer met zich mee naar beneden. En die lucht zit nog vol met pollen. "Dus de concentratie van pollen wordt aan het begin van een regenbui juist hoger", aldus Martens.

De afgelopen droge periode was het flink afzien voor iedereen met hooikoorts. Met de voorspelde regenbui lijkt er nu eindelijk licht aan het einde van de tunnel, maar dat is toch echt te kort door de bocht.

Daarbovenop: regen doet gras groeien. De bovenlaag van de grond is nu helemaal uitgedroogd, wat betekent dat er niks groeit en er dus ook geen pollen gevormd worden. Maar zodra er weer voldoende vocht aanwezig is, dan gaat het gras weer groeien. "En dan krijg je na enige tijd weer de vorming van pluimen en aren en komen er weer pollen vrij."

Toch is het volgen Martens niet alleen maar slecht nieuws. Op de plekken waar de regen valt, dan zal de situatie direct daarna wel een stukje verbeterd zijn. Maar hij benadrukt dat deze effecten erg lokaal zullen zijn. Als er in de buurt van Alkmaar een bui een valt, wil dat nog niet zeggen dat Amsterdam van de pollen af is.

"Dus ik wil iedereen met hooikoorts veel sterkte wensen", concludeert Martens. "Ze zullen het nodig hebben."

De boeren

De mensen met hooikoorts zijn niet de enigen die wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Ook op de akkers wordt er gesnakt naar de regen, maar ook hier zet een korte bui weinig zoden aan de dijk.

"Het is hier zeker welkom", zegt aardappelboer Bram Francis uit De Beemster. Al moet hij het nog maar zien gebeuren, die regenbui. Hij houdt de buienradars strak in de gaten en heeft er een hard hoofd in. De wind staat volgens hem niet ideaal en hij gelooft het eigenlijk pas als hij de druppels op zijn hoofd voelt. "Ik kan er natuurlijk naast zitten", erkent hij. "Maar de weerman heeft het ook vaak genoeg mis."