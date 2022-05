Voorspelde regen kan boeren duizenden euro's schelen: "Laat de buien komen!"

De voorspelde regen van de komende dagen is van groot belang voor boeren, en in het speciaal pootaardappeltelers. Zo mogen zij hun gewas niet met oppervlaktewater besproeien. Na een periode van droogte, wachten zij daarom nu in spanning af of komende dagen regen valt. Want een boer weet: 'het weer kan je niet voorspellen'.

Buienradar / NH Nieuws

Pootaardappelen zijn aardappelen die nog niet volgroeid zijn. Ze zijn bedoeld voor de verkoop aan telers. Dit gewas mag niet besproeid worden. Er zijn strenge eisen aan het verbouwen ervan, zodat er geen ziektes verspreid worden. Omdat dit zogenoemde pootgoed niet besproeid mag worden, is de regen voor telers van groot belang. Hoe groot hun oogst is, is afhankelijk van het weer. Kees Stoop van belangenorganisatie LTO Noord Noord-Holland benadrukt dat het daarom spannende tijden zijn voor pootaardappeltelers. Concrete cijfers kan hij niet noemen; in hoeverre een oogst mislukt bij het uitblijven van een regenbui kun je niet voorspellen, legt hij uit.

Weerman Jan Visser voorspelt regen Waar vandaag het zonnetje de boventoon voert, voorspelt onze weerman Jan Visser hoos- en onweersbuien voor morgen. Ook daarna gaat het volgens hem regenen. Vrijdag verwacht Visser flinke buien en zal er tussen de 10 en 20 millimeter vallen. De voorspelde nattigheid is een zegen voor pootaardappeltelers. Hun oogst valt of staat bij het weer.

Akkerbouwer Bram Francis uit de Beemster legt uit dat aanhoudende droogte 'aardappel-stress' kan veroorzaken. Bij grote droogte beperkt de plant dan uit zelfbescherming het aantal aardappelknollen dat wordt voortgebracht. "Dat is de natuur", legt Bram Francis uit. "De plant denkt: ik wil nakomelingen, maar wel goede, geen halve." Van die paniekreactie is nog geen sprake en als het morgen gaat regenen zal die ook voorlopig uitblijven, verwacht boer Francis. "Maar", zo zegt hij, "het zegt nog niets over de rest van het seizoen natuurlijk. Als we over een tijdje weer een droge periode krijgen wordt het evengoed nog spannend." Serieuze aardappel-stress kan wel een derde tot de helft aan opbrengst schelen. De tekst loopt door onder de video, waarin boer Bram uitlegt wat de droogte doet met zijn gewas

Boer Bram hoopt op regen - NH Nieuws

Arwin Bos is aardappelteler in de Haarlemmermeer. Hij teelt voor de consumptie. Zijn aardappels komen in de supermarkt te liggen, of in de snackbar wordt er patat van gemaakt. Bos mag zijn aardappelen wel besproeien. Een zekerheidje waarmee hij een deel van zijn oogst kan redden. Maar ook hij kan niet wachten op de regen. Het besproeien van zijn gewas kost namelijk veel geld, zeker door toegenomen dieselprijzen. De machines waarmee hij besproeit draaien op diesel. "Als het de komende weken niet regent, lopen de kosten voor mij op tot tienduizenden euro's", verklaart Bos. Bovendien kan hij niet ál zijn percelen nathouden. Dat betekent dat hij meer kosten moet maken en zijn oogst kleiner wordt. Een goede start Als boer is hij gewend afhankelijk te zijn van regen; voor zijn gewassen is het van levensbelang. De voorspelde regen van komende dagen moet het begin zijn van 'een goede start', zoals hij dat noemt. Dat is het begin van het ontkiemen van zijn gewassen. Toch zit de aardappelteler er nog rustig bij. Hij weet dat je het weer niet kan voorspellen en is door de klimaatverandering gewend met droogte om te gaan. "Je leert het accepteren. Ik heb hier nog het geluk dat ik op kleigrond verbouw. Dat is relatief vochtige grond en dus beter voor de aardappelen." Ook boer Francis is de droogte inmiddels gewend. Vroeger checkte hij elk half uur de regenvoorspelling, maar nu minder. "Ik kijk meestal 's ochtends, tussen de middag en als het spannend is nog een keer tussendoor", vertelt hij. "Je zit jezelf helemaal gek te maken, want nu geven ze drie millimeter op, en over een uur opeens zes."