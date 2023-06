Natte lente en droge zomer zorgt voor kopzorgen bij de aardappelboeren

De natte lente en de aanhoudende warmte zorgen voor behoorlijk wat hoofdpijn bij de boeren. Vanwege de natte lente heeft Boer Simon uit Anna Paulowna zijn gewassen een stuk later moeten inzaaien. Zo laat zelfs dat hij zijn voorjaarsvakantie heeft moeten annuleren. Maar nu eenmaal alle zaadjes in de grond zitten, is het wachten op regen.