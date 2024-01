Tips van boer Ted: wat is het geheim voor de lekkerste snert?

Bij boer Ted in Zuidschermer barst de strijd om de eretitel ‘Nederlands Kampioen Snertkoken’ binnenkort weer los. Op zaterdag 27 januari proeft een vijfkoppige jury, waaronder chef-kok Herman den Blijker, de verschillende variaties van de deelnemers op dit traditionele gerecht. Wat is het geheim voor de allerbeste snert? Ted geeft een paar gouden tips.

Boer Ted en zijn vrouw Nicoline Vaalburg telen knolselderij, aardappelen en pompoen. Hun bedrijf is gevestigd in Zuidschermer. Voor de elfde keer wordt daar het NK Snertkoken georganiseerd.

Naast Herman den Blijker zit er nog een andere bekendheid in de jury: de Amsterdamse 'augurkenkoning' Oos Kesbeke. "We hebben dit keer alles in de strijd gegooid. Een Amsterdammer en een Rotterdammer samen in de jury, dus dat wordt knokken", grapt Nicoline.

In hun loods staan tijdens de wedstrijd ook diverse food trucks. Daar kun je verschillende producten proeven waar knolselderij in is verwerkt. Eén van de belangrijkste ingrediënten van snert.

Van shoarma tot ijs

"Bij knolselderij denkt iedereen aan snert, maar je kunt er zoveel meer mee. Dus we lokken de mensen met snert, maar ze gaan uiteindelijk allemaal naar huis met knolselderijproducten", zegt Ted. "Je kunt er shoarma eten en pannenkoeken of soep en salade. Maar er wordt ook ijs van knolselderij uitgedeeld. Er zijn echt heel veel mogelijkheden", vult zijn vrouw aan.

Eigenlijk mogen de NK-brouwsels geen snert worden genoemd. Dat moet namelijk een dag staan om in te dikken. "De dag erna is de soep ook veel lekkerder, maar dat zien we die dag door de vingers. Alle gerechten worden in de loods klaargemaakt. Er wordt gesneden, gekookt en geproefd: dat is juist het leuke aan deze wedstrijd."

Maar hoe zorg je dat jouw soep eruit springt bij de juryleden? Waar scoor je punten mee? "Snert die hoog op smaak is, valt op. Wat je kookt, waarmee en hoe je het bereidt, maakt dan echt uit."

Lees hieronder de Tips van Ted: