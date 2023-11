Aardappel met kaas en grauwe ertwensoep: topkoks maken maaltijd met streekproducten

Voor de themaweek 'Eten wat de pot skaft!' koken twee West-Friese koks gerechten met echte streekproducten. Denk aan grauwe erwten, klapstuk en het smakelijke aardappeltje de Opperdoezer Ronde. Thijs Dekker, auteur van het Westfries Kookboek, test de maaltijden.

Foto: Gerechten gemaakt met West-Friese streekproducten - WEEFF / Desi Bootsman

De culinaire tradities in West-Friesland zijn eeuwenoud en de vruchtbare bodem van zand, zavel en klei leveren een keur aan typische streekproducten. WEEFF-verslaggever Just van Westen is op pad geweest, om er achter te komen hoe deze producten groeien, bloeien en worden gefokt. Voor de kwaliteit speelt het ideale klimaat van de regio een rol: koel in de zomer en één van de warmste plekken van Nederland in de winter. Maar de doorslag geeft een uitgekiend systeem van irrigatie en afwatering.

Zo levert het land binnen de West-Friese Omringdijk een rijke variatie: van grauwe erwt tot rauwmelkse kaas, van Opperdoezer Ronde tot verfijnde klapstuk, en van winterpostelein tot de allerbeste bloemkolen, heerlijkste druiven en stoofappelen. Topkoks uitdagen met streekproducten Om deze rijkdom in te kopen, ging streekomroep WEEFF langs bij West-Friese specialisten. Het doel: met typische ingrediënten uit onze streek twee chefkoks uitdagen. Topkoks Cees Neefjes uit Hoorn en Steef Cuijpers uit Venhuizen pakken de handschoen op, met verbluffende resultaten. De schrijver van het West-Fries kookboek, Thijs Dekker, beoordeelt hun kookkunst en gerechten in onderstaande video. En hij is meer dan enthousiast: "Dit is een voorbeeld van de West-Friese streekkeuken."

'Eten wat de pot skaft!': themaweek over West-Fries eten en drinken Deze week besteedt NH Nieuws/WEEFF veel aandacht aan het eten en drinken in West-Friesland. Onder de noemer 'Eten wat de pot skaft!' duiken we in de lokale lekkernijen en gaan we op zoek naar de antwoorden op andere prangende eet- en drinkvragen.