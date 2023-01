Alkmaarse René wint NK Snertkoken: "Meestal laat ik alles in de soep lopen"

Na drie afgelaste jaren werd het NK Snertkoken dit weekend weer gehouden bij boer Ted in Zuidschermer. Kampioen van de kookwedstrijd is René Melchers uit Alkmaar, die met zijn erwtenbrouwsel veel indruk maakte op de jury. "Meestal laat ik alles in de soep lopen, maar deze keer is het dan goed gelukt."

Het NK Snertkoken is al tien jaar een traditie bij boer Ted in Zuidschermer, maar het coronavirus liet de laatste drie edities volledig in de soep lopen. Voor organisator Ted is het niet alleen een kookwedstrijd, maar ook een soort open dag voor zijn bedrijf, vertelt hij tegen mediapartner Alkmaar Centraal.

Knolselderij uit de voortuin

Er worden "producten uit de voortuin van Alkmaar aangeboden" en lekkernijen die daarmee zijn gemaakt. Daarnaast wordt er tijdens het koken live muziek gespeeld. Desondanks blijft het hoogtepunt van de dag het NK Snertkoken, met een stevige concurrentie. Twee van de deelnemers waren winnaars van vorige edities, Jan van Willigen en Thelma Bakah.

En toch was het de snert van René die bij de jury het meest in de smaak is gevallen. Zijn geheim? "Gewoon de goede verhoudingen, goede bouillon maken, goede verse spulletjes en vooral de knolselderij (van boer Ted red.) promoten natuurlijk."