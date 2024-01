Alles voor een nieuwe keuken: Sophie en SOEPP-collega's met de billen bloot in naaktkalender

Eigenaar Sophie kan haar kont amper keren in de kleine keuken van het Alkmaarse restaurant SOEPP. Om geld in te zamelen voor een verbouwing bedacht ze samen met haar collega's een ludieke actie: "Hoe halen we het meeste geld op, dachten we. Door met het hele team uit de kleren te gaan in een naaktkalender", vertelt ze op NH Radio.

In biologisch en vegetarisch restaurant SOEPP aan de Hekelstraat in Alkmaar ligt de nieuwe naaktkalender op tafel. Bijna heel het team is ervoor uit de kleren gegaan. Het doel: geld bij elkaar krijgen voor een nieuwe, grotere keuken. "De kleine keuken is gezellig, maar geeft ook stress en gedoe. Voor de verbouwing kwamen we samen op het idee een naaktkalender te maken. We kenden elkaar al heel goed, maar nu nog ietsje beter", giechelt eigenaar Sophie.

NH Radioverslaggever Sjoerd Hilarius kreeg de kans er alvast vluchtig doorheen te bladeren. Ordinair is het niet, reageert hij. "Best Chique. Niet zoals je ze weleens ziet hangen bij de autogarage." Sophie: "Toch hopen we wel dat alle garages in Alkmaar deze kalender óók gaan ophangen."

Normaal gesproken staat haar collega Lisanne in de keuken. Maar voor het goede doel ging ook zij met de billen bloot. Samen met haar vriend Bram. "Ook weer niet helemaal naakt, ik heb een leren giletje en laarzen aan", reageert ze, terwijl ze de foto laat zien. "Bram draagt een rok en parelkettingen. We wilden ook een beetje spelen met genders omdat we daar vaak mee bezig zijn. Voor ons is iedereen gelijk."

Peentjes en knolselderij

Zelfs de moeder van Sophie ging voor de maand april uit de kleren. "Die ligt lekker in bad tussen de peentjes en de knolselderij. We blijven natuurlijk een groenterestaurant, dus dat is ook het thema", verklaart de eigenaar.