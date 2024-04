Zeldzame ringslang voelt zich steeds meer thuis in Aalsmeer: zo proberen vrijwilligers ze te lokken

De Natuurgroep hoopt dat ringslangen uit die populatie hun territorium ieder jaar iets verder uitbreiden. Dat stimuleren ze door broeihopen aan te leggen waar de vrouwtjes hun eieren in kunnen afzetten. "Die bestaan uit bladaarde, houtsnippers en paardenmest met stro. Als je dat goed mengt en vochtig houdt, gaat dat spul broeien, waardoor de temperatuur stijgt", legt Jos uit.

Grootste slang van Nederland

In zo'n warme broeihoop gaan de eieren zwellen en komen uiteindelijk uit. "Daar komt dan een klein slangetje uit van 11 tot 15 centimeter, die zijn eigen weg gaat. Daarna liggen er nog een hoop gevaren op de loer." Een volwassen ringslang kan wel een meter lang worden. Het is daarmee de grootste wilde slang die in Nederland voorkomt.

Door de aanleg van broeihopen komen meer eieren uit en wordt de kans dat de populatie groeit dus ook groter. Het aanleggen van die hopen in het Oosteinderpoel-gebied kost vaak behoorlijk wat moeite, want veel oeverland is alleen per boot bereikbaar en volledig ongerept. Als NH mee op pad gaat, staat Jos tot zijn knieën in het water om takken af te zagen.

"Ringslangen kronkelen via die takken de hoop in", legt hij uit. Een grote bouwmachine die op een boot staat schept het materiaal over de takken heen, tot er een grote hoop ligt.

