Flinke ringslang zet ziekenhuis in Hilversum even op stelten

HILVERSUM - Een grote ringslang heeft gistermiddag even voor ophef gezorgd in het Tergooiziekenhuis in Hilversum.

De slang van zeker een meter lag opgerold in een hoekje van een hal die wordt gebruikt door ziekenhuispersoneel, waar medewerkers wel even raar stonden te kijken van het beest.

Slang gevangen

Beveiliger Ed Bakker moest de slang vangen en bracht hem terug naar het bos, vertelt hij tegen De Gooi en Eemlander. "Ik heb een stok gepakt en daar beet hij meteen in. En hij begon te stinken. Dat doen ze als ze zich bedreigd voelen."

Hoewel het ziekenhuis naast het bos ligt en ze wel eens andere dieren op het terrein zien, was een slang in de gang nog niet eerder voorgekomen. Het beest kruipt ondertussen weer rond in het bos.