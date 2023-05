Larense ringslangen leggen 51 eitjes: ''Hier kan je 'm spotten''

In de bossen van Laren hebben vrijwilligers en boswachter Dirk Mulderij afgelopen jaar broeihopen gemaakt, zodat de ringslang hopelijk eitjes zou gaan leggen. Het resultaat is om door een ringetje te halen, maar liefst eenenvijftig omhulsels van de ringslangeieren zijn deze week gevonden.

Door de verdwijning van mesthopen in de omgeving hebben Dirk en een aantal vrijwilligers samen een broeihoop gemaakt in het bos van 't Laer. Niet één maar zelfs twee slangen hebben hier hun eitjes gelegd. ''Op het moment dat ik hoorde dat er eenenvijftig eitjes waren gevonden op een broeihoop, was ik erg blij. We doen ons best om de natuur te beschermen en te versterken. Dan is een klein succes zoals dit, erg mooi'', zegt de boswachter.

Slangen spotten

Wie de ringslang wil zien moet goed opletten, want dit beestje manoeuvreert zich snel door de bossen heen. ''De slang is donker van kleur, tegen het zwart aan. Je ziet heel mooi een patroontje op de zijkant van zijn lichaam. Daarbij heeft hij achter zijn kop nog een geel ringetje. Die ring is natuurlijk waar hij zijn naam vandaan heeft. Daaraan kan je hem ook goed herkennen'', zegt Dirk. Mocht je een dagje het bos toe willen gaan om de ringslang te bekijken kan dit. ''Als mensen bij het speelbos 't Laer komen, kunnen ze absoluut de ringslang spotten!''