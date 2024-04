Zeehonden op onverwachte plekken gespot: wat is er aan de hand?

Niks geks aan

Wat is er aan de hand? Worden zeehonden eigenwijzer? "Absoluut niet", zegt Emmy Venema (48) resoluut. Als strandingscoördinator is ze bij Pieterburen in Groningen verantwoordelijk voor de opvang van gestrande zeehonden. Dat de in Noord-Holland gestrande zeehonden in het nieuws komen, is volgens haar puur toeval.

Volgens de nuchtere Venema plakken wij er als mensen allerlei emoties op. "Een zeehond doet gewoon zijn ding en gaat van de een naar de andere sloot, of kanaal, via een meer of rivier. Daar is niks geks aan."

Zo ook het geval in Callantsoog. De gestrande zeehond is vermoedelijk via het Noord-Hollands kanaal de Scheidingsvliet ingegaan. Eenmaal in een greppel beland, is het dier waarschijnlijk uit het water gekropen. Want dat is waar de zeehond volgens Venema eerst werd aangetroffen: op een betonnen plaat in het bollenveld. "Uit paniek voor de toegesnelde buren, is het dier waarschijnlijk de smalle sloot ingevlucht."

Rusten in de duinen

Dat zeehonden uit het water kruipen is niet gek, aldus de strandingscoördinator. Zeehonden zijn immers zoogdieren. Dat betekent dat ze net als mensen longen hebben en dus bij uitstek boven water leven, in plaats van eronder. Venema: "Vanwege de naam verwachten mensen vaak dat ze in of onder het water moeten zijn, maar het tegendeel is waar."

Sterker nog: soms liggen zeehonden wel drie dagen in de duinen om uit te rusten. Daar bobberen ze wat. Met andere woorden: in plaats van te lopen, bewegen ze meer als een rups. Ze tillen hun rug omhoog waardoor hun achterkant een beetje naar voren komt. Dan duwen ze zich met de achterkant van hun lichaam af. Deze beweging wordt bobberen genoemd.

Als je de volgende keer een zeehond de Afsluitdijk ziet oversteken, of uit ziet rusten in een duinpan: niks aan de hand. Liever laat je de dieren met rust, aldus Venema. "Het allerbelangrijkst is dat je 30 tot 50 meter afstand houdt en de opvang belt."