Hengelsportvereniging Den Helder wil af van rondzwemmende zeehonden: "Ze eten onze vis"

Twee zeehonden kapen, volgens hengelsportvereniging (HSV), alle vis weg in de grachten van Den Helder. De moeder zeehond en haar zoon zouden ervoor zorgen dat de hengelwedstrijden in de sloten geen enkele vis meer opleveren: "Kinderen vangen al jaren niets".

In het binnenwater van Den Helder zwemt sinds 2019 een zeehond, die via een sluis in het binnenwater terechtkwam. Het vrouwtje bleek een zeehondpup te dragen, die in 2020 ter wereld kwam. Sindsdien zwemmen de twee door de woonwijk Boatex.

De sporthengelclub organiseert jaarlijks meerdere wedstrijden, waarbij vis uit het binnenwater wordt gehengeld. Daarvoor zet de club ieder jaar voor 3000 à 4000 euro aan vis in het water. Echter worden die vissen door zeehonden gedood en opgegeten.

"Wij hebben al jarenlang het probleem dat ze onze vis opsmikkelen", vertelt Hans Koopman, bestuurslid van HSV. "Kinderen die meedoen aan de wedstrijden vangen niets meer".

Koopman heeft zelf wel een oplossing voor het probleem: "Verplaats de zeehonden gewoon naar de zee", zegt hij. De club heeft al meerdere instanties benaderd om bezwaar te maken tegen de rondzwemmende zeehonden, maar ze kregen niet het antwoord waar ze op hoopten.

Ongewoon, maar niet onmogelijk

Als er iets misgaat met de zeehonden, die in het binnenwater zwemmen, wordt Zeehondencentrum Pieterburen ingeschakeld. "Als de beesten in nood zijn of wij krijgen een formele aanvraag vanuit de gemeente de om ze te verplaatsen, dan komen wij in actie", zegt Pieterburen-medewerker Sander van Dijk.

Dat laatste is nog niet gebeurd. Wel krijgt de organisatie af en toe een belletje met de vraag of de dieren daar wel thuishoren. "Zeehonden zwommen vroeger ook al in binnenwater. Zolang ze er gezond uitzien is er geen reden om ze te verplaatsen."

Van Dijk ziet de discussie vaker terugkomen en weet dat er voor- en tegenstanders zijn, maar benadrukt dat de meeste mensen geen last hebben van de zeehonden. "De verantwoordelijkheid voor het gehele gebied ligt bij de gemeente, die gaan erover. Als het echt nodig is dan zullen we in actie komen."

De gemeente Den Helder heeft nog niet op de klacht van de vereniging of op vragen van NH gereageerd.