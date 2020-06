Schattig en uniek, maar ook zorgen om zeehondenpup in Helderse woonwijk

DEN HELDER - Veel ge-'ach' en ge-'oech' in de wijk Boatex in Den Helder. Al een jaar zwemt daar een zeehond rond in de binnenwateren. Sinds een paar dagen zwemt er ook een tweede, een zeehondenpup. Buurtbewoners maken zich zorgen om de pup. Er varen veel bootjes die de zoogperiode en het overleven van de pup ernstig kunnen verstoren.

Dennis Scheeve heeft al tientallen foto's en filmpjes van de zeehond die er sinds juli vorig jaar rondzwemt. "Vier dagen geleden keek ik uit het raam, zag ik ineens twee koppies. Daar was iedereen wel verbaasd over. Wie verwacht nou dat ie zwanger is. Het is prachtig, maar zorgen zijn er wel."

Drukte

Ja, want met de blijdschap kwam ook meteen de zorg. Moeder en kind maken het goed, maar er is wel een rustige plek nodig om het jong te zogen en te laten rusten. Dat gebeurt nu op de boothelling in de wijk. "Straks gaan hier toch zo'n vijftig bootjes per dag te water. Moeder redt zich wel, maar ik maak me zorgen om die kleine. Het is straks veel te druk. Ze horen eigenlijk gewoon op zee."

Netten

Zeehondencentrum Pieterburen heeft Den Helder als opvanggebied. "We willen de pup zoveel mogelijk bij de moeder laten, " vertelt Michael Bakker Paiva. "Het is bijna onmogelijk om ze samen te vangen. We willen ze ook niet met netten achterna zetten. Dat levert veel stress op en ze kunnen in het net verdrinken."

Verstoten

"We begrijpen dat iedereen graag foto's wil maken, maar laat ze zoveel mogelijk met rust," adviseert Michael. "De pup blijft gewoonlijk twee tot drie weken bij de moeder. Daarna wordt het verstoten en kan het voor zichzelf zorgen. Dus als de buurtbewoners dat geduld kunnen opbrengen, graag. Als het echt nodig is grijpen we natuurlijk in."