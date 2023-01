Een tweede Bertus? Wandelaar spot een zeehond middenin Den Helder

Op Nieuwjaarsdag is er een zeehond gespot in het water bij de Keizersgracht, ter hoogte van de bibliotheek. Dat meldt Regio Noordkop . De wandelaar die de zeehond zag, belde voor de zekerheid met Zeehondencentrum Pieterburen. Den Helder werd jarenlang bezocht door de geliefde zeehond Bertus. Krijgt de stad een nieuwe troetelzeehond?

Volgens Van Dijk zou het best kunnen dat dezelfde zeehond inderdaad vaker gespot wordt in de kanalen. "Zeehonden zijn redelijk honkvast. Zolang er voedsel te vinden is, blijven ze best lang op dezelfde plek hangen."

Het is niet de eerste keer deze maand dat er weer een zeehond is gespot in de Helderse grachten. Op 12 december spotte een Facebook-gebruiker ook al een zeehond, dit keer in de Spoorgracht.

Zeehondencentrum Pieterburen heeft inderdaad een melding binnengekregen van de zeehond, maar maakt zich geen zorgen. "We weten dat er in dat gebied vaker zeehonden rondzwemmen. Ze vestigen zich ook wel eens in bijvoorbeeld Jachthaven Pluto en zoeken in de omgeving naar voedsel, dus ook landinwaarts", zegt Sander van Dijk van het Zeehondencentrum.

Is dit een tweede Bertus? De geliefde zeehond Bertus zwom ruim twintig jaar lang in de binnenwateren van Den Helder. Bertus overleed in 2020, waarna er zelfs een standbeeld van het iconische dier gemaakt werd.

Een broertje van de oorspronkelijke Bertus is het niet, weet Bert de Groot met zekerheid te zeggen. "Bertus was een kegelrob, de zeehond die nu rondzwemt is een grijze zeehond." De Groot werkt al jaren bij de visafslag in Den Helder en zag de oude Bertus bijna iedere ochtend.

"Het zou wel kunnen dat de zeehond die gespot is Bertina of Seabert is, de moeder en pup die in 2020 jaar gespot werden in de grachten. Er zwemmen nu sowieso drie zeehonden door de binnenwateren en er wonen er ook nog eens vier in de haven op het moment. Ik kijk er dus niet meer van op."