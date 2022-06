Zeehond 'Bertus' is terug in Den Helder, maar nu als beeld

Zeehond Bertus is weer een beetje terug in Den Helder. Op Rijkswerf Willemsoord is een beeld van het inmiddels iconische dier onthuld. Bertus was ruim twintig jaar vaste gast in de haven van Den Helder tot hij vorig jaar verdween en niet meer terugkeerde. Met behulp van een doneeractie is een beeld gemaakt om de zeehond te herdenken. "Hij lijkt er sprekend op!"

"Ik zag altijd alleen maar zijn kop boven water uikomen en nu zie ik hem eindelijk een keer helemaal," vertelt Bert de Groot van de visafslag in Den Helder. De Groot had bijna dagelijks een loopje naar de kade met wat vis voor Bertus. "Hij was echt mijn vriend en ik mis hem nog steeds. Er zijn wel wat zeehonden in de haven, maar die komen niet dichtbij. Bertus at gewoon uit m'n hand. Dat was uniek."

Mirjam Dijk is één van de initiaitiefnemers van het beeld van Bertus: "Ik ben er echt heel blij mee. We hebben met de inwoners van Den Helder een mooi bedrag opgehaald en het leuke is dat het beeld ook door inwoners is gemaakt met leerlingen van het ROC en Zeestad Staal. Het liefst hoop ik dat Bertus straks een mooie plek krijgt in de haven, maar we gaan eerst met hem toeren."

Mascotte

Dijk hoopt met een toertocht het verhaal van Bertus te kunnen vertellen bij scholen en bejaardenhuizen, maar het beeld prijkt ook prominent tijdens stadsfeesten als de Juttersmarkt en volgend jaar tijdens Sail Den Helder. Bert de Groot gaat dan zeker kijken: "Dan kan iedereen nog even herinneringen ophalen aan onze mascotte Bertus. Ik ga zeker even kijken, zo trots ben ik wel."