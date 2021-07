Krijgt verdwenen Bertus een standbeeld? "Hij was mijn vriend, huisdier in de haven"

De beroemde kegelrob 'Bertus’ uit Den Helder is niet meer. Ruim 20 jaar was Bertus vaste gast en vriend van de vissers in de Helderse haven, maar al ruim drie maanden is het wateroppervlak ongeroerd gebleven. De politieke partij Behoorlijk Bestuur vraagt de gemeenteraad vanavond in te stemmen met een standbeeld voor Bertus: "Een kegelrob die zolang een icoon is geweest voor Den Helder, die moeten we eren."

Het is een stuk stiller dan anders in de haven van Den Helder. Kegelrob Bertus heeft zich sinds april niet meer laten zien. Tot verdriet van zijn naamgever Bert de Groot van de visafslag. "Altijd 's morgens even kijken in de haven of Bertus er was, een visje voeren en een praatje met hem maken. Het was gewoon een vriend van mij, een huisdier in de haven."

"Je hebt Hachi in Japan en wij hebben Bertus in Den Helder"

In mei dit jaar is een dode kegelrob aangespoeld op de dijk bij Den Helder. Het moet vrijwel zeker Bertus zijn geweest, blijkt uit foto's. "We hebben het nog een beetje aangekeken in de hoop dat hij misschien nog terugkwam. Ik weet nog dat met de visserijdagen honderden mensen op de kade stonden voor Bertus. Het was uniek. Niet één haven had zo'n zeehond."

Inmiddels is wel duidelijk dat veel inwoners van Den Helder op een of andere manier Bertus willen herdenken, vertelt Miriam Dijk, raadslid voor Behoorlijk Bestuur. "We hebben een oproep gedaan op Facebook dat ruim 800 likes heeft gekregen. We willen dat graag met burgers, gemeente en kunstenaars bekijken." Haar partijgenoot Michel Pastoor vult aan: "Je hebt een Hachi in Japan en wij hebben Bertus in Den Helder. Wie kent hem niet?"