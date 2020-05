Opluchting in Den Helder: Bertus is niet dood, de zeehond leeft en liet zich zien

DEN HELDER - De ongerustheid die deze week ontstond over het welzijn van de Helderse levende mascotte Bertus blijkt ongegrond te zijn: de zeehond is nog gewoon in leven. Vanochtend liet hij zich zien in de haven van Den Helder. Menigeen vreesde dat het dier het loodje had gelegd, toen aan de kust een vergelijkbare dode zeehond aanspoelde.

Al twintig jaar vertoont Bertus zich met enige regelmaat in de haven van Den Helder. Hoe oud hij is, weet niemand, maar hij is door zijn aanwezigheid het 'troeteldier' van de marinestad geworden. De schrik sloeg Nieuwediepers dan ook om het hart toen een dode zeehond aanspoelde die best wel leek op Bertus. Bovendien had visser Bert de Groot, die hem regelmatig een visje voert in de haven, Bertus al bijna een week niet gezien.

Gespecialiseerd instituut

Er was zelfs contact met een gespecialiseerd instituut om te helpen de zeehond te identificeren en mensen riepen al op om het dier op een nette plek te begraven, mocht het wel om Bertus gaan. Maar alle ongerustheid bleek niet nodig te zijn, want Bertus liet zich vanochtend weer als vanouds zien in de haven van Den Helder.

Bert de Groot kondigde het als 'breaking news' aan in twee video's op zijn Facebookpagina. "De overgebleven 0,1 procent is bevestigd. Bertus leeft! Alle twijfels die er eventueel waren zijn verdwenen. Bertus geniet volop van verse vis. Wel heb ik hem nu iets teveel verwend."

Bekijk hieronder de twee video's van Bertus in de haven van Den Helder: