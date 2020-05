Zorgen om Helderse mascotte Bertus: "Ik hoop dat het hem niet is, maar ben niet zeker"

DEN HELDER - De schrik sloeg visser Bert de Groot gisteren om het hart toen hij hoorde dat er een dode zeehond was aangespoeld op het strand van Den Helder. Het dier vertoont namelijk erg veel gelijkenissen met de voor hem zo geliefde Bertus, die al 20 jaar rondzwemt in de marinestad en een lokale mascotte is geworden. "Ik denk, en hoop, dat het Bertus niet is, maar ik kan ik helaas geen 100 procent duidelijkheid geven."

Het is niet voor het eerst dat Bertus een tijdje zoek is, maar nu lijken de zorgen serieuzer te zijn. Op een pier in Den Helder spoelde deze week namelijk een dode, volwassen zeehond aan. Bijzonder, meent de dierenambulance, want 'deze is wel heel groot'.

Vanwege de grootte van het dode dier, kon hij pas een dag later worden opgehaald. Maar niet alleen bij de dierenambulance kwamen veel meldingen binnen, ook de Helderse visser Bert de Groot werd door tal van bezorgde mensen benaderd. Allemaal denken ze dat het dode dier misschien wel de Helderse 'huiszeehond' Bertus is. Niet zonder reden, want het aangespoelde beest heeft wel wat weg van de levende mascotte. "Bertus is ook een kegelrob en vertoont op een paar plekjes enige gelijkenis met de gevonden dode kegelrob", schrijft De Groot op Facebook. "Maar Bertus heeft een diep zwarte/grijze huid met een nekplooi. Hij heeft meer snor- en voelharen en is natuurlijk heel dik." De gevonden zeehond was magerder.

Schrikken

Toch zegt dat niet alles, want het is niet bekend hoe lang het dier al dood was en Bertus is vrijdag voor het laatst in de haven van Den Helder gezien. "Natuurlijk schrik ik, net als velen anderen als er weer een dode kegelrob is aangespoeld in Den Helder. Zelf denk (en hoop) ik dat het Bertus niet is, maar ik kan geen 100 procent duidelijkheid geven. Dat moet Bertus tussen vandaag en vrijdag zelf doen door even een visje te komen halen in de haven."

De Groot heeft tegen het Noordhollands Dagblad gezegd in contact te staan met een gespecialiseerd instituut, en gevraagd of ze hem kunnen helpen met het identificeren.