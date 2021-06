Helderse mascotte Bertus al acht weken spoorloos: "Ik hoop dat hij nog leeft"

Hij was elke dag te zien in de haven van Den Helder: Bertus de kegelrob. Maar nu is hij al acht weken spoorloos. Visser Bert de Groot, die vaak foto's en video's van de Helderse mascotte post, vreest het ergste. "17 mei was er ook een vrij grote, overleden kegelrob gevonden. Maar we konden het dier niet goed genoeg zien om te bepalen of het Bertus was."

Bertus is namelijk een groot beest, dankzij de vele visjes die hij van de mensen in de haven krijgt. "Er waren wel foto's gemaakt van die overleden kegelrob, maar niet van de kop. Daar herken je Bertus aan." Wel waren de nagels van het dier afgesleten, dat geeft aan dat hij oud was. Bertus zwemt al zeker sinds 2000 rond in de Helderse haven. Toen ze de kegelrob de ochtend na de vondst beter wilden bekijken, was het hoogwater en was het dier nergens meer te bekennen.

Bertus gaat wel vaker weg, maar hooguit een paar weken, tijdens de paartijd. En dat is rond de winter: van november tot en met januari. "Dan komt hij in februari altijd weer kijken en dan is hij weer een paar weekjes weg. In maart zien we hem dan weer in de haven van Den Helder, en dat was dit jaar ook zo." Maar nu heeft niemand de kegelrob dus meer gezien, sinds 2 april.

"Ik hoop dat hij nog leeft en een dezer dagen weer verschijnt", zegt Bert. Bertus heeft namelijk al vaker voor verrassingen gezorgd. Zo leek het in mei 2020 ook alsof Bertus het loodje had gelegd. Maar acht weken afwezigheid is wel erg lang.

Eet uit je hand

"Bertus is echt een soort mascotte voor Den Helder. Hij was er elke dag, en krijgt dan van iedereen wel een visje. Vooral voor kinderen is het leuk, omdat hij heel dicht bij die bootjes komt. Hij eet vaak gewoon uit je hand, dat is heel uniek", vertelt Bert over de voor hem zo geliefde kegelrob.

In de haven zwemmen namelijk ook vier andere zeehonden, maar die zijn schuw. Zij komen nooit zo dicht bij mensen. "Dat was bij Bertus aan het begin natuurlijk ook niet zo, dat is zo gegroeid."

En ondanks dat Bert hoopt dat Bertus ergens anders vrolijkt rondzwemt, blijft hij realistisch. "Het is een oud beest, en het is de natuur dat er een keer een eind aan komt. Natuurlijk hoop ik dat hij nog leeft, maar dat is misschien tegen beter weten in. Als Bertus zich de komende weken niet laat zien, ben ik bijna overtuigd dat de kegelrob die op 17 mei is gevonden, Bertus was."