Oproep aan recreanten Den Helder: laat zeehond en pup met rust!

De zeehond ligt met haar jong op de helling waar veel boten het water in gaan. Daarom hebben buurtbewoners een gat in het riet aan de rand van de sloot gemaakt, en daar zand in gestort. "We hopen dat de zeehond en haar jong daar gaan liggen in plaats van op de helling", legt Dennis Scheeve uit. Hij houdt al dagen een oogje in het zeil.

De moeder zwemt al jaar rond in de Helderse wateren, maar vier dagen geleden zag Dennis ineens nóg een koppie uit het water komen. "Daar was iedereen wel verbaasd over. Wie verwacht nou dat 'ie zwanger is." NH Nieuws nam gisteren al een kijkje bij het kersverse zeehondje.

Zeehonden met rust laten

Zeehondencentrum Pieterburen heeft Den Helder als opvanggebied en adviseert nieuwsgierigen de dieren zoveel mogelijk met rust te laten. "We willen de pup zoveel mogelijk bij de moeder laten, " vertelde Michael Bakker Paiva eerder al tegen NH Nieuws. "Het is bijna onmogelijk om ze samen te vangen. We willen ze ook niet met netten achterna zitten. Dat levert veel stress op en ze kunnen in het net verdrinken."

Dennis vindt het spannend hoe de komende dagen gaan verlopen. Er zullen namelijk veel mensen met een boot vlakbij de zeehonden in het water gaan. "Iedereen vindt het natuurlijk prachtig", zegt Dennis. "Maar ik hoop dat niet iedereen gaat kijken, dat mensen de zeehonden met rust zullen laten".