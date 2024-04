NH wint Regiohelden Award in de categorie 'Verbinder'

Een deel van de NH-redactie verhuisde in het voorjaar van 2023 naar Texel om zich te verdiepen in het toerisme op het eiland. Het Waddeneiland is steeds populairder onder toeristen en dagjesmensen. Dat riep de vraag op: moet de toeristensector de ruimte krijgen of moet de rem er juist op? De journalisten van NH dompelden zich onder in de bevolking en gingen in gesprek met ondernemers, bewoners, natuurbeheerders en andere belanghebbenden.

Deuren geopend

Journalisten Jurgen van den Bos, Kelly Blok en Carina Gutker namen samen met coördinator Laura Gremmee de prijs in ontvangst. Laura: "Het was zo'n geslaagd project omdat we het onderwerp vanuit allerlei kanten hebben belicht. We hebben letterlijk de deuren voor de bewoners geopend, en dat werkt. Zij maken het verhaal."

De Regiohelden Awards zijn de jaarlijkse prijzen voor de beste journalistieke producties van de regionale omroepen. De prijzen werden vanavond uitgereikt in poppodium De Neushoorn in Leeuwarden tijdens het Regiohelden Festival.