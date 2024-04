Veel te weinig openbare wc's op Noord-Hollandse stranden, en dat heeft ranzige gevolgen

Er zijn ook plekken in Nederland waar het wel goed gaat. Als voorbeeld noemt Thonon de gemeente Veere in Zeeland. "Twee jaar geleden was het de meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland. Zij hebben bij elke strandopgang openbare toiletten neergezet."

En ook in Noord-Holland zijn er lichtpuntjes. De gemeente Zandvoort heeft vorig jaar nog de openbare toiletten vernieuwd naar zelfreinigende exemplaren aan de boulevard en Texel heeft een eigen website gelanceerd waarop bezoekers de openbare toiletten kunnen vinden. Sommige daarvan zijn nog niet op de kaart hierboven te zien.

De stranden van Bergen aan Zee en Egmond aan Zee horen absoluut niet bij de lichtpuntjes. Integendeel zelfs: in de hele gemeente Bergen staan slechts negen openbare toiletten, waarvan geen enkele in Bergen aan Zee en vier in Egmond aan Zee, maar daarbij staat geen van de vier aan het strand zelf.

Geen toiletten, wel boetes

En dat het een probleem is, liet strandtenthouder Arthur Dontje vorig jaar duidelijk blijken. Uit woede over het gebrek aan openbare toiletten op het strand bij Camperduin (gemeente Bergen), zette hij zelf een aantal dixies neer.

"De gemeente loopt altijd zo op te scheppen over dat al hun stranden een blauwe vlag hebben (internationale milieuonderscheiding voor een schoon en veilig strand, red.) maar je laat mensen wel in de duinen pissen en poepen, omdat je geen openbaar toilet hebt", zei hij toen. "De boa's komen dan wel langs om prenten uit te schrijven. Dat is toch belachelijk? Wel boetes geven, maar geen oplossing bieden."

Op een drukke dag was het voor de strandtenthouder niet te doen om de toiletten op zijn paviljoen open te stellen: "Op een mooie dag liggen hier duizend mensen op het strand. Ik heb maar kleine toiletjes en dat wordt op een gegeven moment een bende."

De gemeente Bergen erkent het probleem zelf ook. Daarom stapten ze naar de Toiletalliantie met de vraag: hoe kunnen we dit verbeteren? Het advies is om afspraken te maken met strandtenteigenaren die hun toilet beschikbaar stellen om in de Hoge Nood-app te komen. "En plaats natuurtoiletten als er geen strandtenten in de buurt zijn", aldus Thonon.

Nieuw toilet in Camperduin

Bergen laat weten dat het onderzoek naar openbare toiletten in de hele gemeente nog loopt en op z'n vroegst komende zomer wordt afgerond. Ook komt er deze zomer in Camperduin een openbaar toilet bij. Voor nieuwe vrij toegankelijke wc's in de rest van Bergen, wacht de gemeente eerst de resultaten van het onderzoek af.