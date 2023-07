Geen openbare wc's op het strand, paviljoenhouder pislink op gemeente

Ondernemer Arthur Dontje is trots op zijn strandpaviljoen Prince George in Camperduin dat sinds twaalf weken open is en 'lekker draait'. Maar als het gaat om de samenwerking met de gemeente Bergen en andere overheidsinstanties steekt hij zijn frustratie niet onder stoelen of banken. Vooral het feit dat het strand geen openbare toiletgebouw heeft, is voor hem een doorn in het oog.

"De gemeente loopt altijd zo op te scheppen over dat al hun stranden een blauwe vlag hebben (internationale milieuonderscheiding voor een schoon en veilig strand, red.) maar je laat mensen wel in de duinen pissen en poepen omdat je geen openbaar toilet hebt. De boa's komen dan wel langs om prenten uit te schrijven. Dat is toch belachelijk? Wel boetes geven maar geen oplossing bieden."

Pesten, zeuren en zeiken

Al in maart deed Dontje een aanvraag voor een openbaar toilet bij de gemeente Bergen. Een antwoord kreeg hij ook maar niet het antwoord waarop hij zat te wachten. "Over veertien weken wordt mijn aanvraag behandeld. Dan zitten we in oktober en is het strandseizoen voorbij. Daar heb je dus helemaal niks aan. Waarom moet het allemaal zo moeilijk? Bij de strandopgang van Hargen hebben ze wel gewoon openbare toiletten."

Het beheer van het toiletgebouw wil Dontje ook graag voor zijn rekening nemen. "Alle ondernemers willen er hier in Camperduin wat moois van maken maar dan moet de gemeente wel meewerken. In plaats daarvan worden er boa's op me afgestuurd. Dit is gewoon pesten, zeuren en zeiken."

Tekst gaat verder onder foto.