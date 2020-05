Strandpaviljoens mogen uitpandige toiletten openen

De Veiligheidsregio Kennemerland meldt dat de veiligheidsregio's en kustgemeenten in goed overleg met deze versoepeling hebben ingestemd . De toiletten mogen alleen open als die direct via het strand bereikbaar zijn en niet eerst het strandpaviljoen hoeft te worden betreden. Voor het schoonmaken van de toiletten, dienen de richtlijnen van het RIVM te worden gevolgd.

Corona in Haarlem

