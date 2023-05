Zelfreinigende openbare wc walhalla voor mensen die van moderne snufjes houden

Met het doorknippen van een stukje wc-papier heeft wethouder Martijn Hendriks vanmorgen een hypermodern openbaar toilet op de Boulevard Barnaart in Zandvoort in gebruik genomen. Daarmee is een langgekoesterde wens van de gemeente in vervulling gegaan. Op dit deel van de boulevard langs het circuit zijn geen strandtenten en dus geen toiletvoorzieningen.

"Mensen die de hele dag naar het strand zijn geweest of wandelaars en fietsers die hier passeren, misten echt zo'n voorziening", zegt Hendriks. "En wat dacht je van de mensen op de camperplaats hier vlakbij. De inhoud van hun toiletemmers belandde vaak in de duinen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn." Behalve een wc is er een douche, een stortplek voor chemische toiletten en een watertappunt in het gebouwtje.

Walhalla De in het oog lopende sanitaire unit staat er al een jaar, maar doordat de aansluiting op het openbaar riool vertraging opliep, is het pas nu in gebruik genomen. Maar dan heb je ook wat. Deze wc is een walhalla voor mensen die van moderne snufjes houden, alles gebeurt namelijk contactloos. En dat voor 50 eurocent per keer. Het toilet reinigt zichzelf, zoals op onderstaande video te zien is.