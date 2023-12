Bergen moet hoognodig naar meer openbare wc's

Er zijn te weinig openbare toiletten in de gemeente Bergen. Dat concludeert de lokale partij Ons Dorp. "We krijgen steeds meer toeristen op bezoek in onze dorpen, maar het aantal voorzieningen groeit niet mee." Een voorstel om dat te veranderen kreeg gisteravond alle steun. Er wordt 20.000 euro uitgetrokken om te onderzoeken hoe en waar er wc's bij moeten komen.

Met het bedrag wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden voor de realisatie van openbare toiletvoorzieningen. Volgens de partij ontbreekt het in Camperduin, Schoorl, Bergen en Egmond aan Zee aan deze service. "Terwijl het al jaren groeiende en populaire bestemmingen zijn voor toeristen en dagjesmensen."

Bergen is niet toiletvriendelijk

Ook scoort de gemeente 'slecht' op de lijst van meest toiletvriendelijke gemeentes, die vorige maand werd gepubliceerd door de Toiletalliantie en de Hoge Nood-app. "We staan slechts op plaats 271 van de 342 gemeenten in Nederland." Alkmaar staat op plek 5 en is daarmee de best scorende gemeente van Noord-Holland.

"Al lange tijd roepen inwoners en ondernemers om meer voorzieningen. Met deze motie geven wij - gesteund door de hele gemeenteraad - gehoor aan deze oproep." Het is volgens de partij niet gastvrij en ook onhygiënisch. "Openbare wc's zijn er alleen in beperkte mate in de zomermaanden en dan slechts in Schoorl en Hargen."

Semi-automatisch toilet

Gedacht wordt aan semi-automatische zelfreinigende toiletunits (zie voorbeeld op foto). "Die kunnen een innovatieve en duurzame oplossing bieden voor het gebrek", aldus Ons Dorp. "Mits haalbaar en betaalbaar zouden deze hoognodige voorzieningen nog voor het begin van het komende toeristenseizoen gerealiseerd kunnen worden."