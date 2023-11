Hoge nood? Blaricum heeft amper toiletten waar je even snel kunt plassen

Als je last hebt van hoge nood en snel naar de wc moet, wil je liever niet in Blaricum zijn. Er is in de Gooise gemeente bijna geen openbaar toilet te vinden. Blaricum is daarmee een van de minst 'toiletvriendelijke' gemeentes van het land, zo blijkt uit onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting.

Voor een snel plasje of een grotere boodschap kun je in Blaricum om precies te zijn op één plek terecht. Dat is wel een verbetering vergeleken met een jaar geleden, toen waren er nog nul openbare toiletten.

Blaricum bungelt daarmee zo goed als onderaan de provinciale ranglijst en ook landelijk gezien staat de Gooise gemeente er niet al te best voor. Het enige openbare toilet is overigens te vinden in het gezondheidscentrum Bijvanck.

Andere Gooise gemeenten

Andere Gooise gemeenten doen het aanmerkelijk beter. Zo staat Gooise Meren zelfs landelijk op een zeventiende plaats. Provinciaal staat de gemeente vierde.

Laren heeft een flinke inhaalslag gemaakt. Een paar jaar geleden waren daar nog geen openbare toiletten, nu zijn er vijf. Daarmee staan ze op een provinciale zesde plek.

De provinciale koploper is Alkmaar.